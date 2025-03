Bản tin Hình sự: Chủ quán karaoke cho sử dụng ma túy để lôi kéo khách

TPO - TIN NÓNG ngày 11/3: Cựu Thứ trưởng Bộ TN&MT bị truy tố trong vụ doanh nghiệp khai thác đất hiếm trái phép; Hỗn chiến giữa quán nhậu, một người bị chém lìa bàn chân; Sập bẫy 'nhân viên' casino, người phụ nữ mất trắng 1 tỷ đồng...

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Đoàn Văn Huấn, Chủ tịch Công ty Thái Dương, về các tội "Vi phạm quy định về thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng; Gây ô nhiễm môi trường". Cựu Thứ trưởng Bộ TN&MT Nguyễn Linh Ngọc bị quy kết khi đọc, nghiên cứu hồ sơ, biết Công ty Thái Dương chưa đủ điều kiện khai thác đất hiếm nhưng vẫn ký chấp nhận cấp giấy phép; trong khi nhóm cựu lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái, bao che cho loạt vi phạm của doanh nghiệp.

Chị M.T (trú tại Nghệ An) kết bạn với tài khoản Facebook có tên Tuấn Hùng. Người này giới thiệu với chị T. đang làm công việc liên quan đến kỹ thuật cho một casino (sòng bạc) ở Singapore. Lâu dần, cả hai trò chuyện cởi mở hơn. Hùng chia sẻ mong muốn được xác định mối quan hệ tình cảm lâu bền và hứa hẹn về Việt Nam để gặp gỡ chị T. Hùng tiết lộ với chị T. việc phát hiện hệ thống cá cược trực tuyến của casino có lỗ hổng lớn, nếu tham gia cá cược vào khung giờ nhất định đảm bảo chắc chắn thắng... tin theo, chị T. bị lừa số tiền 1 tỷ đồng.

TAND TP Hà Nội vừa xét xử sơ thẩm, tuyên bị cáo Vũ Thị Thanh Hà (SN 1973, cựu chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự quận Đống Đa) mức án 20 năm tù về tội "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản". Vũ Thị Thanh Hà bị cáo buộc khi được phân công thực hiện các quyết định thi hành án năm 2019-2021, bị cáo đã lạm dụng chức vụ, quyền hạn nhiều lần chiếm đoạt tiền của các tổ chức, cá nhân. Theo cơ quan truy tố, bị cáo Vũ Thị Thanh Hà đã chiếm đoạt hơn 12,5 tỷ đồng.

Tăng Ngọc Linh (SN 1990) và Nguyễn Minh Tính (SN 1999) cùng một số đối tượng đến quán nhậu tại thị trấn Mỹ Xuyên uống rượu. Do hết giờ phục vụ, chủ quán từ chối nên nhóm của Linh liền la ó, đập phá bàn ghế, hành hung chủ quán. Biết tin nhóm của Linh gây náo loạn tại quán, Nguyễn Phước Trường cùng Ân Thiết, Thạch Thái Nhân và một số đối tượng mang theo dao phay kéo đến. Vốn đã có mâu thuẫn với Linh, Trường chém vào đầu và tay Linh. Tính bỏ chạy, nhưng bị nhóm của Trường chém nhiều nhát vào bụng, tay và đứt lìa bàn chân.

Công an xã Trực Thái, huyện Trực Ninh, Nam Định vừa phối hợp với Công an một số xã, thị trấn trên địa bàn điều tra, làm rõ hành vi trộm tiền công đức tại các cơ sở tôn giáo của 4 thanh, thiếu niên. Các đối tượng rủ nhau đột nhập Nhà thờ giáo xứ Tích Tín, xã Trực Thái, huyện Trực Ninh, cậy phá 2 két sắt, trộm tiền công đức. Qua làm việc với cơ quan Công an, các đối tượng còn khai nhận đã thực hiện 2 vụ trộm tiền công đức tại Nhà thờ Đông Biên (thị trấn Yên Định, huyện Hải Hậu) vào ngày 25/2 và Nhà thờ giáo họ Trung Đường, xã Trực Đại, huyện Trực Ninh vào ngày 27/2.

Công an tỉnh Long An đang hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can Trần Thị Huế Phương (SN 1971) và Trần Thiện Tâm (SN 1985, cùng ngụ Bình Tân, TP Hồ Chí Minh) để điều tra xử lý về hành vi “mua bán, chứa chấp, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy”. Phương là chủ quán karaoke 368 (thị trấn Hậu Nghĩa, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An), còn Tâm là nhân viên trong quán. Để thu hút khách, Phương “bật đèn xanh” để Tâm bán ma túy cho khách vào hát và để khách sử dụng ma túy tại chỗ. Từ việc buôn bán ma túy cho khách, lượng khách đến quán của Phương khá ổn định.