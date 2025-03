Bản tin Hình sự: Trộm chui mái ngói nhà người phụ nữ, cuỗm lượng lớn vàng

TPO - Thẩm mỹ viện Gangwho 'Lừa dối khách hàng'; Chiếc bao cao su đã qua sử dụng tố cáo hung thủ hiếp dâm bạn gái nhí; Lời khai thể hiện sự tắc trách của nhóm cựu cán bộ trong vụ cháy chung cư mini làm 56 người chết...

Ông Trần Kim Đống (61 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) xem được một đoạn livestream trên ứng dụng WeChat, về việc Vàng Chúng Sần (SN 1986, tỉnh Lào Cai) biểu diễn màn “ảo thuật” nhỏ vài giọt dung dịch (hoá chất làm giòn sắt) vào một chiếc đinh sắt, và chỉ trong nháy mắt, chiếc đinh cứng cáp đã bị bẻ gãy một cách dễ dàng. Ông Đống chi ra 60.000 Nhân dân tệ (khoảng 210 triệu đồng VNĐ) để sở hữu bí mật công nghệ này. Tuy nhiên, khi nhận hàng và kiểm tra kỹ lưỡng, ông Đống phát hiện ra rằng lọ “hóa chất” kia chỉ là một thứ nước lã tầm thường.

TAND tỉnh Kiên Giang mở phiên xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Trần Thị Huyền (SN 1965, ngụ xã Mong Thọ B, huyện Châu Thành) 6 năm tù về tội "Cố ý gây thương tích dẫn đến chết người". Nạn nhân là ông Ngô Văn Thanh (SN 1960), chồng của bị cáo. Theo cáo trạng, Huyền đang đánh bài ăn tiền thì bị ông Thanh phát hiện. Ông Thanh đến gọi vợ về rồi dùng tay đánh vào mặt vợ, cầm dây điện đã cắm và định dí vào người Huyền, nhưng bị cáo kịp bỏ chạy... Huyền đi ra nhà sau, rót khoảng 500ml axit đậm đặc vào ca nhựa rồi quay vào phòng ngủ tạt axit thẳng vào người chồng. Hậu quả, ông Thanh tử vong.

Thẩm mỹ viện Gangwho đăng ký kinh doanh hoạt động từ năm 2023 do Đào Thị Thùy Dương cùng chồng là Trần Tuấn Phương đứng ra làm chủ góp 70% cổ phần. Các đối tượng là người không có chuyên môn về thẩm mỹ nhưng mặc quần áo bác sĩ đứng ra tư vấn cho khách hàng sử dụng các dịch vụ không được phép. Khi khách hàng sử dụng dịch vụ và chuyển tiền thì nhân viên tiến hành làm sạch, massage, ủ tê, lấy máu để tách huyết tương, tách tế bào gốc để tiêm vào các bộ phận trên cơ sở nhằm tăng hiệu quả điều trị nhưng thực tế là giả vờ cắm kim không lấy máu hoặc lấy máu rồi vứt vào thùng rác.

Công an TP Hải Phòng đã quyết định khởi tố vụ án “Chống người thi hành công vụ”, xảy ra một tuần trước. Trước đó, tổ công tác thuộc Đội CSGT số 3 Phòng CSGT Hải Phòng tuần tra, kiểm soát tại ngã tư phố Tam Kỳ, quận Lê Chân đã dừng xe máy mang BKS 15B4-262.56 do ông Vũ Hải (SN 1956, ở quận Lê Chân) điều khiển chở theo ông Đoàn Văn Tuyển (SN 1956, ở quận Hồng Bàng) kiểm tra nồng độ cồn. Tuy nhiên, tài xế bất tuân hiệu lệnh, tăng ga bỏ chạy. Còn ông Tuyển ngồi sau dùng tay đấm vào mặt cảnh sát.

TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hồng Phước (19 tuổi, ngụ TPHCM) 8 năm tù về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”. Phước làm quen và kết bạn với H. (nữ, SN 2010) qua Facebook. Tối 20/5/2023, H. nhắn tin, rủ Phước qua phòng trọ trên đường Phan Huy Ích (quận Gò Vấp). Phước đến phòng trọ của H. và đã quan hệ tình dục với bé gái này. Khi bà T. (mẹ H.) đi làm về phát hiện Phước đang ở trong phòng trọ nên đuổi về và la rầy H... Phát hiện trong túi xách của mình có một bao cao su đã qua sử dụng, bà T. nghi ngờ hai người quan hệ tình dục nên trình báo công an.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Cần Thơ đã ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Đặng Minh Thừa (48 tuổi) – Phó Giám đốc Chi nhánh phía Nam Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước, đồng thời là Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng Hạ tầng Khu Công nghiệp Cần Thơ (CIPCO). Việc khởi tố và bắt tạm giam ông Đặng Minh Thừa là diễn biến điều tra mở rộng vụ án "Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản" xảy ra tại CIPCO. Ông Thừa bị xác định có hành vi đưa hối lộ.

Chiều 10/3, HĐXX Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội dành thời gian cho đại diện Viện kiểm sát, luật sư, xét hỏi 8 bị cáo trong vụ cháy chung cư mini làm 56 người chết ở phường Khương Đình, quận Thanh Xuân. Trả lời xét hỏi, nhóm cán bộ quận Thanh Xuân và phường Khương Đình khai do tin tưởng vào cấp dưới nên không biết công trình xây dựng vượt phép; có cán bộ thừa nhận bản thân chưa đủ hiểu biết về lĩnh vực xây dựng.

Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận nguồn tin về tội phạm của Công an xã Hoằng Xuyên, huyện Hoằng Hóa về việc đêm mùng 4 rạng sáng 5/3, kẻ gian đã dỡ mái ngói đột nhập vào nhà bà N.T.T ở xã Hoằng Xuyên trộm cắp 14 chỉ vàng và 10 triệu đồng tiền mặt. Quá trình điều tra cơ quan công an làm rõ và bắt giữ 2 đối tượng trộm cắp tài sản gồm Nguyễn Quốc Khánh (SN 2000) và Lương Xuân Nam (SN 1988), đều ở xã Hoằng Xuyên, huyện Hoằng Hóa. Đồng thời thu hồi toàn bộ tang vật trả lại cho bị hại.