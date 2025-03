Bản tin Hình sự: Công an cùng người dân vây bắt tên cướp giật ở tiệm vàng

TPO - TIN NÓNG ngày 15/3: Mâu thuẫn trong lúc đòi nợ, một người bị đâm tử vong; Người đàn ông gọi điện đến công an đầu thú sau khi sát hại vợ cũ; Ba người đàn ông lớn tuổi bị nhóm nhân viên nhà xe vây đánh...

Công an tỉnh Lâm Đồng đã tạm giữ Trần Văn Trí (41 tuổi, trú huyện Đạ Huoai) để điều tra hành vi giết người. Do mâu thuẫn nợ nần, Trí đã chặn đường anh K.V.N (37 tuổi, trú cùng huyện) để giải quyết. Đang nói chuyện, Trí lao vào tấn công anh N. khiến người này chạy vào nhà một người gần đó. Chưa dừng lại, Trí đuổi theo, dùng dao tấn công vào vùng đùi khiến anh N. gục xuống. Ngay sau đó, anh N. được người thân đưa đến Bệnh viện II Lâm Đồng cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, anh N. tiếp tục được chuyển xuống TP.HCM điều trị nhưng đã tử vong sau đó.

Lâm Thanh Thường (45 tuổi, trú tại Đắk R’măng, Đắk G’long, Đắk Nông) và vợ tên H’R đã ly hôn. Thường sống với con trai tại xã Đắk R’măng. Vợ cũ đến nhà đón con trai đi mà không báo với Thường dẫn đến mâu thuẫn. Thường cầm hai con dao và một bình xịt hơi cay đến nhà vợ cũ. Tại đây, Thường xịt hơi cay vào mặt và đâm nhiều nhát vào người ông V. (người yêu của bà H’R), khiến người này bị thương nặng. Khi thấy bà H’R bỏ chạy, Thường đuổi theo, đâm liên tiếp nhiều nhát khiến vợ cũ tử vong tại chỗ.

Công an tỉnh Đắk Lắk đang tạm giữ Phan Hoàng Bảo Nam (26 tuổi, trú Đồng Tháp), để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Nam khai nhận đón xe khách từ TP.HCM đến Đắk Lắk để trộm cắp tài sản. Mục đích mà Nam nhắm đến là các khu ký túc xá học sinh, sinh viên. Sau 3 ngày đi dò la ở nhiều khu ký túc xá, Nam vào Trường THPT Chuyên Nguyễn Du trộm tài sản. Để tránh sự truy vết của lực lượng Công an, sau khi trộm cắp, Nam gửi tài sản theo xe khách về tỉnh Đồng Tháp trước. Sau đó, Nam đón xe về sau rồi nhận tài sản bán lấy tiền tiêu xài.

Công an phường Trà Bá (TP.Pleiku, Gia Lai) đang điều tra, làm rõ vụ mâu thuẫn khiến 3 người đàn ông lớn tuổi bị nhóm nhân viên của nhà xe Anh Phát (địa chỉ tại phường Trà Bá, TP.Pleiku) vây đánh nhập viện. Theo thông tin ban đầu, thấy người phụ nữ bị mắng chửi sau khi va chạm giao thông, ông M. (70 tuổi) tỏ thái độ bức xúc thì bị một nhân viên nhà xe Anh Phát đánh vào mặt. Thấy cảnh này, ông L. (48 tuổi) và ông T. (53 tuổi) bất bình tới ngăn cũng bị nhóm nhân viên nhà xe này đánh nhập viện.

HĐXX sơ thẩm TAND tỉnh Gia Lai đã tuyên phạt bị cáo Bùi Viết Minh Quân (cựu thẩm phán, Phó Chánh án Toà án nhân dân huyện la Pa) 15 tháng tù về tội “Nhận hối lộ”; bị cáo Nguyễn Duy Sâm (61 tuổi, trú xã Ia Trôk, huyện Ia Pa) 6 tháng tù giam về tội “Đưa hối lộ”. Bị cáo Bùi Viết Minh Quân được TAND huyện Ia Pa phân công thụ lý, giải quyết vụ án dân sự sơ thẩm "Tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản". Ông này bị cáo buộc nhận 70 triệu đồng của đương sự nhằm giúp người này 'có lợi' trong vụ kiện tranh chấp hợp đồng mua bán tài sản.

Bùi Chí Bình (SN 1997, ở phường 10, TP Vũng Tàu) đi xe máy đến tiệm vàng Mai Kim, gặp chị M. (SN 1982, trú tại xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc) giả vờ hỏi mua 1 nhẫn vàng và 1 lắc vàng loại vàng 18K (có giá trị khoảng 48 triệu đồng). Sau khi chủ tiệm đưa nhẫn và lắc cho Bình đeo thử, quan sát thấy xung quanh không có người, Bình bất ngờ vùng bỏ chạy ra cửa. Đối tượng vừa leo lên xe, nổ máy bỏ chạy thì bị nạn nhân giữ lại, giằng co. Bình phải bỏ xe chạy bộ. Nghe tiếng hô hoán, người dân phối hợp với lực lượng công an bắt giữ đối tượng.