Bản tin Hình sự: Người đàn ông hoang báo bị cướp để không phải nộp lương cho gia đình

TPO - TIN NÓNG ngày 14/3: Người mẫu Trà Ngọc Hằng bị tạm hoãn xuất cảnh để đảm bảo thi hành án; Chủ chung cư mini bị cháy làm 56 người tử vong bị phạt 12 năm tù; Phạt tù người đàn ông đánh người trước Bệnh viện Từ Dũ...

Chi cục thi hành án dân sự TP Thủ Đức (TPHCM) ban hành quyết định tạm hoãn xuất cảnh đối với bà Trà Ngọc Hằng (35 tuổi, người mẫu Trà Ngọc Hằng). Lý do tạm hoãn xuất cảnh bà Hằng vì bà Hằng có nghĩa vụ thanh toán cho ông Nguyễn Quang Tấn 2,5 tỷ đồng, lãi chậm trả và 82 triệu đồng án phí theo bản án đã có hiệu luật pháp luật. Thời gian áp dụng đối với bà Hằng từ ngày 12/3 đến khi thi hành án xong hoặc có tiền bảo lãnh, tài sản, biện pháp khác để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ trên.

Sau 5 ngày xét xử và nghị án, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên bị cáo Nghiêm Quang Minh, trú tại Cầu Giấy, là chủ đầu tư căn hộ chung cư, mức án 12 năm tù tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy". Vụ án xảy ra vào đêm 12/9/2023, tại tòa chung cư, mạch điện trên đường dây dẫn tại khu vực bình ắc quy đặt ở giáp tường bị chập, gây cháy. Lửa lan vào khu vực cáp điện, các hộp công tơ điện gắn trên tường tầng một rồi cháy lan ra xung quanh. Hỏa hoạn đã làm 56 người tử vong, 44 người bị thương ở các mức độ khác nhau và thiệt hại về tài sản là 3,2 tỷ đồng.

HĐXX TAND quận 1 (TPHCM) tuyên phạt bị cáo Quách Minh Nhựt (34 tuổi, ngụ quận 6, TPHCM) 12 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”. Trước đó, Nhựt lái ô tô chở mẹ, vợ và con trai 1 tháng tuổi đến Bệnh viện Từ Dũ thăm khám. Khi đến cổng bệnh viện, Nhựt dừng xe cho người nhà xuống. Khi đang tìm nơi gửi xe thì Nhựt nhận cuộc gọi của vợ cho biết bệnh viện không khám nên lái xe quay lại đón. Lúc này, ông Thái chở theo con gái chạy lên nhắc nhở việc Nhựt đỗ xe làm cản trở giao thông trước cổng viện. Nhựt xuống xe đánh vào mặt, đầu đối ông Thái, gây thương tích cho ông Thái 6%.

Công an tỉnh Bắc Giang phối hợp Công an xã Canh Nậu, huyện Yên Thế xác minh, đấu tranh làm rõ 1 đối tượng về hành vi “báo thông tin giả, không đúng sự thật đến các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền”. Theo thông tin, Lý Văn K. (SN 2005, trú tại huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên) đến Công an xã Canh Nậu trình báo về việc khi lưu thông trên đường bị 4 nam thanh niên tuổi từ 18 - 30 (đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm) chặn xe, dùng dao đe dọa và cướp 6,5 triệu đồng. Quá trình xác minh, K. thừa nhận thông tin trên là bịa đặt, số tiền 6,5 triệu đồng là số lương mà K. phải đưa cho gia đình.

Công an tỉnh Đồng Nai đang tạm giữ 2 đối tượng Nguyễn Phi Long (SN 2000), Đoàn Anh Phúc (SN 2005) đều trú tại TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai để điều tra làm rõ hành vi đe dọa giết người. Do mâu thuẫn nợ nần với K. (SN 1990, trú tại TP Biên Hòa) và bị chửi, Long rủ Phúc đến nhà K. giải quyết mâu thuẫn. Hai đối tượng mua 20 nghìn đồng tiền xăng. Đến nơi, thấy cửa phòng trọ của anh K. khép, Phúc đã dùng ổ khóa (do Long chuẩn bị từ trước) móc cửa rồi đổ xăng vào bên trong theo sự chỉ đạo của Long rồi cả 2 nhanh chân tẩu thoát.

Phòng An ninh chính trị nội bộ Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 1 trường hợp đăng tải thông tin sai sự thật với nội dung “CHÍNH THỨC - SÁNG NAY QUỐC HỘI ĐÃ ĐI ĐẾN THỐNG NHẤT SAU THỜI GIAN THAM KHẢO - VỀ SÁP NHẬP CÁC TỈNH THÀNH: CỤ THỂ NHƯ SAU! Từ 63 tỉnh thành còn 31 tỉnh thành”. Lực lượng công an xác định chủ tài khoản Facebook là ông N.V.K (44 tuổi, trú tại Hưng Nguyên, Nghệ An), kinh doanh kem và nước giải khát trên địa bàn.