Hà Nội: Bắt chủ Viện Thẩm mỹ Quốc tế Vera và 6 đồng phạm

Thanh Hà
TPO - Nguyễn Minh Trí - chủ hộ kinh doanh “Viện Thẩm mỹ Quốc tế Vera”, trực tiếp tổ chức hoạt động cung cấp các dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn như cắt bao quy đầu, tiêm tăng kích thước dương vật. Các đối tượng chỉ đạo nhân viên giả danh bác sĩ để tư vấn, thực hiện dịch vụ cho khách hàng.

Các đối tượng bị khởi tố.

Ngày 26/3, Công an TP Hà Nội thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với 7 đối tượng về hành vi “Lừa dối khách hàng” theo khoản 2 Điều 198 Bộ luật Hình sự.

Các đối tượng bị khởi tố gồm: Nguyễn Minh Trí, Nguyễn Thị Hoàn, Nguyễn Dương Luân, Phạm Thành Trung, Phạm Thị An, Hoàng Thị Thanh Huyền và Nguyễn Đức Thọ. Các quyết định tố tụng đã được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 2 TP Hà Nội phê chuẩn.

Theo điều tra, Nguyễn Minh Trí là chủ hộ kinh doanh “Viện Thẩm mỹ Quốc tế Vera”, trực tiếp tổ chức hoạt động cung cấp các dịch vụ thẩm mỹ xâm lấn như cắt bao quy đầu, tiêm tăng kích thước dương vật.

Tuy nhiên, cơ sở này không được cấp phép hoạt động khám, chữa bệnh, không bảo đảm điều kiện về nhân lực chuyên môn khi không có bác sĩ, y sĩ hay điều dưỡng có chứng chỉ hành nghề theo quy định.

Đáng chú ý, các đối tượng đã quảng cáo sai sự thật về công nghệ, cơ sở vật chất, trình độ chuyên môn của đội ngũ nhân viên, đồng thời chỉ đạo nhân viên giả danh bác sĩ để tư vấn, thực hiện dịch vụ cho khách hàng.

Thực tế, các nhân viên này chưa qua đào tạo chuyên môn y tế. Quá trình thực hiện, nhóm đối tượng sử dụng nước muối sinh lý hoặc filler không rõ nguồn gốc, không được phép lưu hành để tiêm cho khách nhằm trục lợi.

Bước đầu, cơ quan Công an xác định số tiền thu lợi bất chính từ hoạt động này lên tới hơn 676 triệu đồng.

Theo Cơ quan Công an, vụ việc là lời cảnh báo về tình trạng hoạt động thẩm mỹ “chui”, tiềm ẩn nhiều nguy cơ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe người dân.

Công an TP Hà Nội đề nghị ai là bị hại của các đối tượng trên liên hệ Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an phường Khương Đình – điều tra viên Phạm Quốc Dũng – SĐT 0919916896), địa chỉ 314 Khương Đình, phường Khương Đình, Hà Nội để phối hợp giải quyết theo quy định.

Thanh Hà
#Hoạt động thẩm mỹ chui #Lừa đảo khách hàng #Dịch vụ thẩm mỹ không phép #Tiêm filler không rõ nguồn gốc #Nguy cơ mất an toàn sức khỏe #Bắt giữ chủ cơ sở thẩm mỹ #Quảng cáo sai sự thật #Hành vi giả danh bác sĩ #Xử lý vi phạm y tế #Tăng cường kiểm tra hoạt động thẩm mỹ

