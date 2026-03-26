Bắt quả tang cặp đôi vận chuyển 60.000 viên hồng phiến qua biên giới

Viết Hà
TPO - Lực lượng chức năng Sơn La vừa bóc gỡ thành công đường dây ma túy quy mô lớn, bắt quả tang cặp đôi đang vận chuyển 60.000 viên hồng phiến từ khu vực biên giới vào nội địa tiêu thụ.

Công an tỉnh Sơn La thông tin, đơn vị vừa đấu tranh thành công chuyên án, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ khu vực ngoại biên vào địa bàn xã Lóng Sập (huyện Mộc Châu) để đưa đi các địa phương khác tiêu thụ.

hai đối tượng Mùa A Cú và Thào Thị Ly cùng tang vật.

Cụ thể, sau quá trình trinh sát, ngày 19/3, Công an tỉnh Sơn La chủ trì phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lóng Sập và Công an xã Lóng Sập đã bắt quả tang hai đối tượng Mùa A Cú (SN 1986) và Thào Thị Ly (SN 1988), cùng trú tại xã Lóng Sập đang vận chuyển ma túy.

Toàn bộ tang vật của vụ án.

Tang vật thu giữ gồm 60.000 viên hồng phiến, tổng khối lượng 6,07kg, cùng 2 xe máy và một số vật chứng liên quan.

Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, mở rộng nhằm làm rõ các đối tượng liên quan và toàn bộ đường dây phía sau.

Viết Hà
#ma túy #Sơn La #hồng phiến #đường dây ma túy #bắt giữ #biên giới #đấu tranh

