Pháp luật

Google News

Đối tượng người Lào vận chuyển hơn 12.000 viên ma túy tổng hợp

Nguyễn Ngọc
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Lực lượng Bộ đội Biên phòng Quảng Ngãi phối hợp các đơn vị chức năng vừa bắt quả tang một đối tượng người Lào vận chuyển trái phép hơn 12.000 viên ma túy tổng hợp ở xã Đắk Môn (tỉnh Quảng Ngãi).

Ngày 21/1, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi cho biết, đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng chức năng liên quan bắt quả tang một đối tượng người Lào khi đang vận chuyển trái phép hơn 12.000 viên nén nghi là ma túy tổng hợp.

Theo đó, vào 16h ngày 20/1, Đồn Biên phòng Đắk Long, Đồn Biên phòng Rơ Long phối hợp với Công an xã Đắk Long, Phòng Nghiệp vụ Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi và Phòng Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Trung (Cục phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng) tổ chức tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới xã Đắk Long.

00daaed9779ff9c1a08e.jpg
Đối tượng Nhụt Xay Nhạ Lan tại cơ quan chức năng.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, lực lượng chức năng phát hiện đối tượng Nhụt Xay Nhạ Lan (28 tuổi, trú tại Bản Nọng Kày Ộc, xã Văng Tắt, huyện Xin Xay, tỉnh Attapư, Lào) điều khiển xe mô tô có biểu hiện nghi vấn. Tiếp tục theo dõi, đến Km1462 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua thôn Lanh Tôn, xã Đắk Môn, tỉnh Quảng Ngãi) tổ công tác yêu cầu dừng xe kiểm tra phương tiện.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong cốp xe của Nhụt Xay Nhạ Lan có 15 túi ni lông, được bọc trong áo khoác và mép cốp xe. Bên trong 15 túi này có 60 túi ni lông nhỏ chứa tổng cộng 12.087 viên nén màu hồng và xanh, nghi là ma túy tổng hợp.

Làm việc với lực lượng chức năng, Nhụt Xay Nhạ Lan khai nhận số tang vật trên là ma túy tổng hợp dạng viên nén (hồng phiến), được một người đàn ông quốc tịch Lào (không rõ lai lịch) thuê vận chuyển giao cho một đối tượng khác tại Việt Nam với tiền công 20 triệu đồng.

c0a9fa6e2528ab76f239.jpg
cd0665b0baf634a86de7.jpg
b79a091ed65858060149-1.jpg
Số ma túy được lực lượng chức năng thu giữ.

Đối tượng điều khiển xe mô tô từ Lào sang Việt Nam, đến một bãi đất hoang trên trục đường chính, cách cửa khẩu phụ Đồn Biên phòng Đắk Long (thôn Dục Lang, xã Đắk Long) để nhận ma túy đã được cất giấu sẵn. Khi đang mang số ma túy đến khu vực quán cơm Thành Vinh (thôn Lanh Tôn, xã Đắk Môn) thì bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Tổ công tác đã tiến hành đưa người, tang vật, phương tiện về trụ sở Đồn Biên phòng Đắk Long để lập biên bản bắt người phạm tội quả tang; tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Nguyễn Ngọc
#Chống buôn bán ma túy xuyên biên giới #Phòng chống ma túy tại Quảng Ngãi #Bắt giữ ma túy tổng hợp #Hoạt động của lực lượng biên phòng #Vận chuyển ma túy trái phép #Đấu tranh với tội phạm ma túy quốc tế #Điều tra vụ buôn ma túy qua biên giới #Vai trò của lực lượng chức năng trong phòng chống tội phạm #Pháp luật về xử lý tội phạm ma túy #Hoạt động phối hợp liên ngành chống ma túy

