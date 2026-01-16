Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nghi có ma túy, shipper chở thẳng túi hàng đến đồn công an

TPO - Nhận túi hàng có tên “SPX xxxx” từ địa bàn TPHCM đến khu vực tỉnh Bình Dương (cũ) nhưng trên đường đi, tài xế nảy sinh nghi ngờ gói hàng có dấu hiệu bất thường, tiềm ẩn ma túy, nên anh chủ động chở thẳng đến Công an phường Gia Định trình báo và nhận được kết quả bất ngờ.

Ngày 16/1, UBND phường Gia Định (TPHCM) thông tin về việc trao giấy khen cho tập thể và nhiều cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống tội phạm ma túy, trong đó có hành động kịp thời của một tài xế giao hàng khi phát hiện gói hàng nghi vấn chứa chất cấm.

617558680-895267679860762-2224048612104825080-n.jpg
6 cá nhân (trong đó có nam shipper- người ngoài cùng bên trái) được trao giấy khen.

Khoảng 8 giờ ngày 29/12/2025, anh L.H.M. (26 tuổi) làm nghề giao hàng (shipper) nhận tin nhắn yêu cầu vận chuyển một gói hàng từ địa bàn TPHCM đến khu vực tỉnh Bình Dương (cũ). Khi đến điểm nhận hàng tại đường Hoa Lan, phường Cầu Kiệu, anh M. được đôi nam nữ giao cho một hộp giấy hình chữ nhật dán băng keo, ghi nhãn “SPX xxxx”.

Trên đường đi, nghi ngờ gói hàng có dấu hiệu bất thường, tiềm ẩn ma túy, nên anh L.H.M. chủ động chở thẳng đến Công an phường Gia Định trình báo, thay vì thực hiện giao theo yêu cầu ban đầu.

Qua kiểm tra, lực lượng công an phát hiện bên trong hộp giấy chứa gói ni-lông đựng tinh thể màu trắng được xác định là ma túy, cùng lọ thủy tinh bị nứt. Hành động cảnh giác của tài xế đã góp phần giúp lực lượng chức năng phát hiện, ngăn chặn hành vi liên quan đến ma túy, thể hiện tinh thần trách nhiệm của người dân trong phòng, chống tội phạm.

UBND phường Gia Định đánh giá cao việc tài xế chủ động trình báo, đồng thời đề nghị người dân tiếp tục nâng cao cảnh giác khi gặp những dấu hiệu bất thường trong quá trình nhận và giao hàng, để kịp thời phối hợp với cơ quan chức năng.

Nguyễn Dũng
