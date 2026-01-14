Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Tổng kiểm tra lán trọ ở Hải Phòng, phát hiện nhiều công nhân dương tính ma túy

Nguyễn Hoàn
TPO - Trong 2 ngày đầu tổng kiểm tra các khu nhà ở, lán trọ, Công an TP Hải Phòng đã rà soát hơn 10.000 công nhân, phát hiện nhiều trường hợp dương tính với ma túy.

Công an TP Hải Phòng vừa ra quân tổ chức kiểm tra, xét nghiệm chất ma túy trong cơ thể đối với công nhân, lao động tại các khu nhà trọ, lán ở công nhân trên địa bàn thành phố.

Theo đó, tối 12/1, các tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP Hải Phòng) phối hợp với Phòng CSCĐ, Phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, bệnh viện, công an các xã phường và lực lượng an ninh cơ sở huy động khoảng 600 cán bộ, chiến sĩ tham gia.

ma-tuy-1.jpg
ma-tuy-2.jpg
ma-tuy-4.jpg
Lực lượng công an TP Hải Phòng tổ chức kiểm tra các khu nhà ở, lán trọ công nhân trên địa bàn thành phố.

Các tổ công tác cấp thành phố tập trung kiểm tra, rà soát trên địa bàn 3 xã: Mao Điền, Lai Khê và Cẩm Giàng là các địa bàn có các khu, cụm công nghiệp với lượng lớn công nhân, lao động.

Ngoài ra, công an 111 xã, phường, đặc khu còn lại đồng loạt thành lập các tổ kiểm tra cấp xã, xét nghiệm ma túy với lao động tại các khu nhà trọ, lán ở công nhân trên địa bàn phụ trách.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ, Công an TP Hải Phòng đã kiểm tra, xét nghiệm với hơn 10.000 lượt công nhân, phát hiện 15 trường hợp dương tính với ma túy.

Riêng 3 xã (Mao Điền, Lai Khê và Cẩm Giang), lực lượng chức năng kiểm tra các khu nhà ở, khu nhà trọ tập trung với tổng số khoảng 20.000 công nhân làm việc tại các khu công nghiệp (Phúc Điền, Đại An, Lai Vu, VISIP Hải Dương). Qua đó, xét nghiệm hơn 4.800 công nhân, phát hiện 8 trường hợp dương tính với ma túy.

ma-tuy-3.jpg
Công an TP Hải Phòng phát hiện 15 công nhân, lao động dương tính với chất ma túy.

Ngoài công tác kiểm tra xét nghiệm, các tổ công tác kết hợp tuyên truyền, giáo dục về phòng chống ma túy, đặc biệt tuyên truyền về Đề án “Xây dựng Hải Phòng trở thành thành phố không ma túy”. Đồng thời, yêu cầu các chủ cơ sở lưu trú ký cam kết không vi phạm pháp luật.

Nguyễn Hoàn
