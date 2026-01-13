Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Triệt phá đường dây lô đề 'khủng' tại Quảng Trị, tạm giữ 11 đối tượng

Hoàng Nam
TPO - Công an tỉnh Quảng Trị vừa bóc gỡ đường dây tổ chức đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề với quy mô lớn; đồng loạt bắt giữ nhiều đối tượng liên quan để phục vụ công tác điều tra.

Ngày 13/1, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị cho biết, vừa đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án, làm rõ đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức ghi số lô, số đề hoạt động trên địa bàn phường Quảng Trị và một số khu vực lân cận.

Hoàng Thị Thuỷ và các đối tượng liên quan.

Qua điều tra, lực lượng chức năng xác định đối tượng cầm đầu là Hoàng Thị Thủy (SN 1978, trú thôn Nại Cửu, xã Triệu Phong). Cùng thời điểm phá án, Công an đồng loạt triển khai lực lượng bắt giữ 19 đối tượng là “thư ký đề” và các đối tượng cấp dưới tham gia tổ chức đánh bạc, đánh bạc trên địa bàn tỉnh.

Cơ quan điều tra đã ra quyết định tạm giữ hình sự 11 đối tượng để phục vụ điều tra. Khai thác dữ liệu điện tử liên quan đến hoạt động phạm tội của các đối tượng, bước đầu xác định tổng số tiền giao dịch trong đường dây từ đầu năm 2026 đến nay khoảng 1 tỷ đồng.

Hiện Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hoàng Nam
