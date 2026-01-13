Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Khởi tố người chiếm giữ gần 500 triệu đồng chuyển nhầm, không chịu trả lại ở Quảng Trị

Hoàng Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Công an phường Quảng Trị vừa khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Thế Lữ để điều tra hành vi chiếm giữ trái phép tài sản sau khi nhận gần 500 triệu đồng chuyển nhầm nhưng không hoàn trả cho chủ tài khoản.

Ngày 13/1, Công an phường Quảng Trị cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Thế Lữ (trú tại địa phương) về tội danh "Chiếm giữ trái phép tài sản". Quyết định khởi tố đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

img-5675.jpg
Cơ quan chức năng tống đạt các quyết định tố tụng đối với ông Lữ.

Theo tài liệu ban đầu, ngày 10/11/2025, bà Nguyễn Thị Thu Th. (trú xã Lao Bảo) trong lúc giao dịch trên điện thoại đã chuyển nhầm số tiền 499.999.999 đồng vào tài khoản của ông Lữ – người bạn hàng lâu năm của bà. Sau đó, bà Th. nhiều lần liên hệ, đến nhà đối chiếu sao kê và đề nghị trả lại tiền nhưng ông Lữ không hợp tác và chặn liên lạc.

Công an phường Quảng Trị đã xác minh dữ liệu giao dịch từ hai tài khoản ngân hàng, khẳng định số tiền nói trên được chuyển từ tài khoản của bà Th. sang tài khoản của ông Lữ. Trong quá trình làm việc, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương nhiều lần vận động gia đình ông Lữ hoàn trả số tiền nhưng không được chấp thuận.

Ông Nguyễn Thế Lữ bị khởi tố theo khoản 2 về tội danh "Chiếm giữ trái phép tài sản", với khung hình phạt từ 1 đến 5 năm tù. Được biết gia đình ông Lữ chuyên chế tác các sản phẩm thủ công từ mây tre.

Hoàng Nam
#chuyển tiền nhầm #khởi tố #chiếm giữ trái phép #Quảng Trị #bắt tạm giam #gần 500 triệu đồng

Xem thêm

Cùng chuyên mục