Khởi tố người chiếm giữ gần 500 triệu đồng chuyển nhầm, không chịu trả lại ở Quảng Trị

TPO - Công an phường Quảng Trị vừa khởi tố và bắt tạm giam Nguyễn Thế Lữ để điều tra hành vi chiếm giữ trái phép tài sản sau khi nhận gần 500 triệu đồng chuyển nhầm nhưng không hoàn trả cho chủ tài khoản.

Ngày 13/1, Công an phường Quảng Trị cho biết đơn vị đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Thế Lữ (trú tại địa phương) về tội danh "Chiếm giữ trái phép tài sản". Quyết định khởi tố đã được Viện Kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Cơ quan chức năng tống đạt các quyết định tố tụng đối với ông Lữ.

Theo tài liệu ban đầu, ngày 10/11/2025, bà Nguyễn Thị Thu Th. (trú xã Lao Bảo) trong lúc giao dịch trên điện thoại đã chuyển nhầm số tiền 499.999.999 đồng vào tài khoản của ông Lữ – người bạn hàng lâu năm của bà. Sau đó, bà Th. nhiều lần liên hệ, đến nhà đối chiếu sao kê và đề nghị trả lại tiền nhưng ông Lữ không hợp tác và chặn liên lạc.

Công an phường Quảng Trị đã xác minh dữ liệu giao dịch từ hai tài khoản ngân hàng, khẳng định số tiền nói trên được chuyển từ tài khoản của bà Th. sang tài khoản của ông Lữ. Trong quá trình làm việc, lực lượng chức năng và chính quyền địa phương nhiều lần vận động gia đình ông Lữ hoàn trả số tiền nhưng không được chấp thuận.

Ông Nguyễn Thế Lữ bị khởi tố theo khoản 2 về tội danh "Chiếm giữ trái phép tài sản", với khung hình phạt từ 1 đến 5 năm tù. Được biết gia đình ông Lữ chuyên chế tác các sản phẩm thủ công từ mây tre.