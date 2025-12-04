Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Nhận lại số tiền lớn chuyển khoản nhầm chỉ sau vài giờ

Hoàng Nam
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ông Nguyễn Đức Thi, trú xã Vĩnh Hoàng (Quảng Trị) lập tức báo công an khi thấy tiền lạ vào tài khoản, giúp chủ nhân nhận lại toàn bộ số tiền lớn chỉ sau một đêm.

Ngày 4/12, Thiếu tá Hoàng Ngọc Minh - Trưởng Công an xã Vĩnh Hoàng (Quảng Trị) cho biết, đơn vị vừa hỗ trợ hoàn trả thành công 155 triệu đồng cho người chuyển nhầm.

43249-20251204160817.jpg
Hành động đẹp của ông Thi được người dân và lực lượng chức năng ghi nhận, đánh giá cao.

Trước đó, khoảng 16 giờ 10 phút ngày 3/12, ông Nguyễn Đức Thi (51 tuổi, thôn Đơn Duệ, xã Vĩnh Hoàng) bất ngờ nhận được khoản tiền lớn từ một tài khoản mang tên TRAN DUY TUAN. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, ông Thi ngay lập tức liên hệ với công an xã để trình báo.

Tiếp nhận thông tin, Thiếu tá Minh hướng dẫn ông Thi đến trụ sở công an làm thủ tục bàn giao lại số tiền. Ngay trong tối cùng ngày, ông Thi đã chuyển giao toàn bộ 155 triệu đồng cho lực lượng chức năng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an xã Vĩnh Hoàng nhanh chóng xác minh người chuyển nhầm là anh Trần Duy Tuấn (39 tuổi, phường Nam Đông Hà). Sáng 4/12, anh Tuấn có mặt tại trụ sở để trình bày sự việc và nhận lại toàn bộ số tiền.

Anh Tuấn cho biết do sơ suất thao tác đã vô tình chuyển khoản nhầm và bày tỏ sự xúc động khi được nhận lại số tiền lớn nhờ tinh thần trung thực của ông Thi cùng sự hỗ trợ kịp thời của công an địa phương.

Hành động đẹp của ông Thi được người dân và lực lượng chức năng ghi nhận như một nghĩa cử đáng trân trọng trong đời sống cộng đồng.

Hoàng Nam
#tỉnh quảng trị #chuyển khoản nhầm #trả lại tiền #công an xã vĩnh hoàng #nguyễn đức thi

