Pháp luật

Google News

[Clip] Hai người đàn ông 'tỉ thí võ thuật' giữa đường phố TPHCM

Nguyễn Dũng
TPO - Ngày 13/1, mạng xã hội lan truyền đoạn video clip ghi lại hình ảnh dòng xe đang lưu thông trên đường thì bất ngờ một người đàn ông chạy xe ôm công nghệ và một người đi đường dừng xe rồi lao vào ẩu đả với nhau. Việc "tỉ thí võ thuật" chỉ dừng lại khi có sự can ngăn của một chiến sĩ CSGT.

Clip ghi lại cảnh ẩu đả.

Theo thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng 17 giờ ngày 12/1 trên đường Phan Đăng Lưu, TPHCM. Hiện Công an TPHCM đã vào cuộc, xác minh làm rõ và xử lý theo quy định.

