[Clip] Hai người đàn ông 'tỉ thí võ thuật' giữa đường phố TPHCM

TPO - Ngày 13/1, mạng xã hội lan truyền đoạn video clip ghi lại hình ảnh dòng xe đang lưu thông trên đường thì bất ngờ một người đàn ông chạy xe ôm công nghệ và một người đi đường dừng xe rồi lao vào ẩu đả với nhau. Việc "tỉ thí võ thuật" chỉ dừng lại khi có sự can ngăn của một chiến sĩ CSGT.