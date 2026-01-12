Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Giáo dục

Google News

Trường quốc tế Mỹ AISVN chính thức bị giải thể sau loạt lùm xùm

Nguyễn Dũng
TPO - Sau một thời gian xảy ra nhiều phản ánh, tranh cãi liên quan đến hoạt động tuyển sinh và đào tạo, Trường Quốc tế Mỹ AISVN (American International School Vietnam) vừa bị UBND TP.HCM quyết định giải thể. Phụ huynh được khuyến cáo sớm làm việc với nhà trường để bảo đảm quyền lợi học tập.

Lý do giải thể là do hết thời hạn đình chỉ hoạt động giáo dục theo Quyết định số 2042/QĐ-SGDĐT ngày 28/6/2024 của Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố, nhưng cơ sở giáo dục này không khắc phục được nguyên nhân dẫn đến việc đình chỉ.

483509983-1079819810837609-24269-1768218345941.jpg
Trường Quốc tế Mỹ AISVN chính thức bị giải thể. Quyết định giải thể chính thức có hiệu lực từ ngày 31/12/2025.

Quyết định nêu rõ, Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Mỹ AIS (Nhà đầu tư) và Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Quốc tế Mỹ có trách nhiệm xử lý về tổ chức bộ máy nhân sự, tài chính, tài sản, đất đai và các vấn đề khác có liên quan theo quy định của pháp luật, giải quyết các nghĩa vụ tài chính và đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người học và người lao động. Cụ thể:

Trường phải thanh toán dứt điểm các khoản nợ đảm bảo theo đúng quy định, nhất là tiền chậm đóng vào Quỹ Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế (BHXH, BHYT), Bảo hiểm tai nạn lao động - bệnh nghề nghiệp; chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc thanh toán các khoản nợ; hoàn thành các nghĩa vụ về thuế theo quy định của pháp luật; hoàn trả học phí và các khoản thu khác đã thu nhưng chưa sử dụng, đồng thời đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của học sinh.

Trường phải đảm bảo thực hiện các chế độ chính sách về lương, phụ cấp, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động đã ký kết và quy định pháp luật đối với người lao động; bàn giao toàn bộ hồ sơ giáo dục, sổ sách quản lý cho Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố để lưu trữ theo quy định.

UBND TP Hồ Chí Minh giao Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan hướng dẫn và hỗ trợ chuyển học sinh sang các cơ sở giáo dục đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động giáo dục để đảm bảo quyền lợi học tập không bị gián đoạn, phối hợp với sở, ngành liên quan giám sát việc thực hiện các nội dung tại quyết định này.

Đồng thời, UBND thành phố cũng giao Sở Nội vụ, Thuế thành phố và Bảo hiểm xã hội thành phố giám sát, đôn dốc việc thanh toán nợ BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp, nghĩa vụ về thuế và các chế độ thôi việc đối với người lao động của Công ty Cổ phần Giáo dục Quốc tế Mỹ AIS...

Trong thời gian qua, Trường Quốc tế Mỹ AISVN liên tục vướng vào nhiều phản ánh, tranh cãi liên quan đến hoạt động giáo dục và quản lý, thu hút sự quan tâm của dư luận. Sở GD&ĐT TPHCM sau đó đã vào thanh tra và ra quyết định đình chỉ hoạt động trường. Trường Quốc tế Mỹ AISVN sau đó cũng có động thái đổi chủ đầu tư và từng lên kế hoạch khai giảng, tổ chức lại việc dạy học, tuy nhiên do điều kiện không đủ nên không thể thực hiện cho đến ngày bị UBND TPHCM giải thể 31/12/2025.

Nguyễn Dũng
#AISVN #giải thể #giáo dục #TP.HCM #trường quốc tế #quyền lợi học sinh #đầu tư #trường học #quyền lợi #TPHCM #đào tạo

