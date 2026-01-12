Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Pháp luật

Google News

Chủ cơ sở tuồn 800 tấn mì tươi chứa chất cấm ra thị trường

Nguyễn Dũng
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Kiểm tra cơ sở Châu Phát, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng đang pha trộn Borax, soda, silicate vào mì tươi để bán ra thị trường. Chủ cơ sở khai nhận hoạt động này đã diễn ra khoảng 10 năm, trong đó 3 năm gần đây sản xuất hơn 800 tấn sản phẩm chứa chất cấm.

Ngày 12/1, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Vương Lưỡng Toàn (SN 1981) cùng hai đồng phạm là Thạch Vĩnh (SN 2005) và Huỳnh Cẩm Lài (SN 1982, cùng ngụ phường Phú Thạnh, TP.HCM) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” liên quan đến hoạt động sản xuất mì tươi trộn hóa chất bị cấm.

614469239-1306357111525083-661930297934056154-n-3809.jpg
Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an. Nguồn C.A

Trước đó, ngày 16/12/2025, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã kiểm tra hộ kinh doanh Châu Phát tại địa chỉ 149/38 Lũy Bán Bích (phường Phú Thạnh) và bắt quả tang nhiều người đang hòa trộn các chất cấm như Borax (hàn the), soda, dung dịch silicate vào mì tươi để tăng độ dai mềm và màu sắc hấp dẫn, bất chấp nguy cơ gây hại cho người tiêu dùng.

Tại cơ quan điều tra, ông Toàn và các đồng phạm khai nhận đã sử dụng chất cấm này suốt khoảng 10 năm qua. Trong 3 năm gần đây, cơ sở đã sản xuất và đưa ra thị trường khoảng 800 tấn mì tươi chứa hóa chất cấm, được phân phối cho nhiều đầu mối tiêu thụ tại TP.HCM.

613892523-1306357168191744-6426882429523109356-n.jpg
614517022-1306357151525079-1760858906925625337-n.jpg
Các nhân viên làm việc tại cơ sở. Nguồn C.A

Công an TP.HCM cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh vai trò những người có liên quan, nhằm xử lý nghiêm theo quy định pháp luật và bảo đảm an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.

Nguyễn Dũng
#an toàn thực phẩm #bánh mì #hóa chất cấm #TP.HCM #chủ cơ sở #mì tươi #kiểm tra #pháp luật #cảnh sát kinh tế #trộn hóa chất

Cùng chuyên mục