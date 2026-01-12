Chủ cơ sở tuồn 800 tấn mì tươi chứa chất cấm ra thị trường

TPO - Kiểm tra cơ sở Châu Phát, lực lượng chức năng phát hiện các đối tượng đang pha trộn Borax, soda, silicate vào mì tươi để bán ra thị trường. Chủ cơ sở khai nhận hoạt động này đã diễn ra khoảng 10 năm, trong đó 3 năm gần đây sản xuất hơn 800 tấn sản phẩm chứa chất cấm.

Ngày 12/1, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Vương Lưỡng Toàn (SN 1981) cùng hai đồng phạm là Thạch Vĩnh (SN 2005) và Huỳnh Cẩm Lài (SN 1982, cùng ngụ phường Phú Thạnh, TP.HCM) để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” liên quan đến hoạt động sản xuất mì tươi trộn hóa chất bị cấm.

Các đối tượng liên quan tại cơ quan công an. Nguồn C.A

Trước đó, ngày 16/12/2025, Phòng Cảnh sát Kinh tế đã kiểm tra hộ kinh doanh Châu Phát tại địa chỉ 149/38 Lũy Bán Bích (phường Phú Thạnh) và bắt quả tang nhiều người đang hòa trộn các chất cấm như Borax (hàn the), soda, dung dịch silicate vào mì tươi để tăng độ dai mềm và màu sắc hấp dẫn, bất chấp nguy cơ gây hại cho người tiêu dùng.

Tại cơ quan điều tra, ông Toàn và các đồng phạm khai nhận đã sử dụng chất cấm này suốt khoảng 10 năm qua. Trong 3 năm gần đây, cơ sở đã sản xuất và đưa ra thị trường khoảng 800 tấn mì tươi chứa hóa chất cấm, được phân phối cho nhiều đầu mối tiêu thụ tại TP.HCM.

Các nhân viên làm việc tại cơ sở. Nguồn C.A

Công an TP.HCM cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra, xác minh vai trò những người có liên quan, nhằm xử lý nghiêm theo quy định pháp luật và bảo đảm an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng.