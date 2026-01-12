Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Pháp luật

Google News

Thứ trưởng Bộ Công an kiểm tra công tác triển khai phương án bảo vệ Đại hội XIV của Đảng

Minh Đức - Hải Đường
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ngày 12/1, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, dẫn đầu đoàn công tác trực tiếp kiểm tra công tác chuẩn bị và triển khai phương án bảo vệ Đại hội XIV của Đảng tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia.

11.jpg
Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cùng đoàn công tác đã kiểm tra các khu vực trọng yếu như sảnh đón tiếp, hội trường, phòng họp, các khu chức năng... Ảnh: H.Đ.

Cuộc kiểm tra nhằm rà soát toàn diện mức độ sẵn sàng, cơ chế hiệp đồng và các điều kiện bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, không để xảy ra bất kỳ sơ suất nào.

Tham gia đoàn kiểm tra có Thiếu tướng Phạm Thanh Hùng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, cùng đại diện chỉ huy các đơn vị trực thuộc Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, gồm, Phòng Tham mưu, Phòng Hậu cần, Phòng Bảo vệ các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phòng Bảo vệ sự kiện đặc biệt quan trọng và khách quốc tế, Phòng Kỹ thuật bảo vệ, Trung đoàn 600 và Trung đoàn Đặc nhiệm.

Tại thực địa, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng cùng đoàn công tác đã kiểm tra các khu vực trọng yếu như sảnh đón tiếp, hội trường, phòng họp, các khu chức năng; đồng thời rà soát hệ thống kiểm soát ra vào, vị trí bố trí lực lượng thường trực, cùng phương án bảo vệ khu vực kỹ thuật, hậu cần.

Thứ trưởng yêu cầu các đơn vị bám sát đặc thù địa điểm tổ chức, chủ động nhận diện sớm nguy cơ, tăng cường phòng ngừa từ xa và xử lý kịp thời mọi tình huống phát sinh, bảo đảm không bị động, bất ngờ trong mọi tình huống.

88.jpg
112.jpg
114.jpg
Cùng với kiểm tra thực địa, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nghe báo cáo tóm tắt về tiến độ chuẩn bị, phương án phân công nhiệm vụ và cơ chế chỉ huy, điều hành tại chỗ.

Cùng với kiểm tra thực địa, Thứ trưởng Lê Quốc Hùng nghe báo cáo tóm tắt về tiến độ chuẩn bị, phương án phân công nhiệm vụ và cơ chế chỉ huy, điều hành tại chỗ. Thứ trưởng lưu ý việc cụ thể hóa trách nhiệm đến từng khâu, từng vị trí, bảo đảm thống nhất, thông suốt trong tổ chức triển khai; nhấn mạnh yêu cầu công tác bảo vệ Đại hội XIV phải đạt mức an ninh, an toàn cao nhất, tương xứng với tính chất sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của đất nước.

22.jpg
Thiếu tướng Phạm Thanh Hùng, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ trao đổi một số lưu ý tại cuộc kiểm tra.

Nhấn mạnh thời gian diễn ra Đại hội đã cận kề, Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ yêu cầu các đơn vị tiếp tục khẩn trương hoàn thiện phương án, kế hoạch, sớm hoàn tất lắp đặt, vận hành các trang thiết bị kỹ thuật phục vụ công tác bảo vệ; đồng thời tổ chức kiểm tra, kiểm soát an ninh chặt chẽ, khép kín tại địa điểm tổ chức Đại hội, đáp ứng yêu cầu cao nhất, góp phần bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội XIV của Đảng.

33.jpg
44.jpg
Công tác an ninh được kiểm tra nghiêm ngặt. Ảnh: H.Đ.
Minh Đức - Hải Đường
#Bảo vệ Đại hội Đảng XIV #An ninh quốc gia và an toàn sự kiện #Vai trò lực lượng Công an nhân dân #Chuẩn bị và phương án bảo vệ #Kiểm tra #giám sát an ninh trực tiếp #Hợp tác và điều phối lực lượng an ninh #Các biện pháp phòng ngừa và xử lý tình huống #Hệ thống kỹ thuật và trang thiết bị an ninh #Tầm quan trọng của sự kiện chính trị quốc gia

