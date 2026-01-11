Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Hà Nội yêu cầu giải quyết dứt điểm khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự Đại hội Đảng

Trần Hoàng
TPO - UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị tập trung xử lý khiếu nại tố cáo liên quan đến nhân sự đại hội Đảng và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Xuân Lưu vừa ký ban hành kế hoạch số 13 về thực hiện công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo năm 2026.

Theo đó, năm 2026 là năm diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, là năm đầu các cấp, các ngành triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng để đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới. Trước yêu cầu đó, Thành phố xác định công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng của cấp ủy, tổ chức Đảng, các địa phương, cơ quan, đơn vị.

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ tập trung nâng cao nhận thức, trách nhiệm của chính quyền và hệ thống chính trị các cấp; nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ tiếp công dân, tham mưu, giải quyết khiếu nại, tố cáo; giải thích, hướng dẫn công dân, giúp người dân hiểu rõ, thực hiện đúng quyền, nghĩa vụ khiếu nại, tố cáo, chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước.

image.jpg
Trụ sở HĐND-UBND TP Hà Nội

Cùng với đó Hà Nội yêu cầu các cơ quan thông tấn Thủ đô thường xuyên đăng tin, bài, chuyên mục tuyên truyền, phản ánh, góp ý, trao đổi kinh nghiệm, nghiên cứu lý luận trong lĩnh vực tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; thông tin phản ánh trung thực, khách quan các vụ việc, kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Lãnh đạo TP Hà Nội yêu cầu các Sở, ban, ngành thuộc UBND TP và UBND các xã, phường xây dựng kế hoạch tiếp công dân bảo đảm phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị và địa phương; thông báo, niêm yết công khai lịch tiếp công dân theo quy định; đảm bảo đủ điều kiện về cơ sở vật chất cho phòng tiếp công dân trong tổ chức hoạt động tiếp công dân.

Trong đó, lãnh đạo UBND Thành phố; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị Thành phố; Chủ tịch UBND các xã, phường cần tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc xử lý khiếu nại tố cáo, tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến nhân sự đại hội Đảng và bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Đồng thời nắm chắc tình hình khiếu nại, tố cáo trên địa bàn, có kế hoạch tổ chức tiếp công dân, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, phấn đấu đạt tỷ lệ trên 85%. Tổ chức thực hiện nghiêm túc, triệt để các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo đã có hiệu lực pháp luật, phấn đấu tỷ lệ trên 90%. Đặc biệt cần tập trung giải quyết các vụ việc đông người, phức tạp, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh, trật tự theo chỉ đạo của Trung ương, của Thanh tra Chính phủ; lập kế hoạch giải quyết rõ ràng, cụ thể: rõ nội dung, rõ thời gian, rõ trách nhiệm và rõ kết quả;...

Các đơn vị được yêu cầu tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; sử dụng có hiệu quả phần mềm hệ thống “Nền tảng quản lý công tác khiếu nại, tố cáo Quốc gia” do Thanh tra Chính phủ xây dựng.

Trần Hoàng
#Giải quyết khiếu nại tố cáo #Tiếp công dân và truyền thông #Nâng cao năng lực cán bộ #Quản lý nhân sự Đại hội Đảng #Bầu cử Đại biểu Quốc hội #Chỉ đạo xử lý vụ việc phức tạp #Ứng dụng công nghệ trong giải quyết khiếu nại #Kế hoạch hành động năm 2026 #Nắm bắt tình hình khiếu nại địa phương #Thực hiện nghiêm túc các quyết định pháp luật

