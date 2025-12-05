Đề nghị bổ sung cơ chế bảo vệ người thực thi công vụ khi giải quyết tố cáo

Không để cán bộ “sợ trách nhiệm, tránh va chạm”

Chiều 5/12, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo.

Nêu ý kiến, đại biểu Nguyễn Tâm Hùng (TP. Hồ Chí Minh) đánh giá cao dự thảo luật đã bổ sung hình thức tiếp công dân trực tuyến, thể hiện tư duy cải cách hành chính và chuyển đổi số.

Tuy nhiên, để triển khai thống nhất trên toàn quốc, cần quy định rõ nguyên tắc công nhận giá trị pháp lý của buổi tiếp công dân trực tuyến tương đương tiếp công dân trực tiếp.

Đại biểu Nguyễn Tâm Hùng. Ảnh: Như Ý

Đại biểu cũng tán thành với quy định, chủ tịch UBND cấp xã tiếp công dân trực tiếp ít nhất 2 ngày trong 1 tháng nhằm nâng cao vai trò của người đứng đầu. Song, để phù hợp với thực tiễn, đặc biệt trong các vụ việc đông người, phức tạp, ông Hùng đề nghị cân nhắc bổ sung quy định bố trí lực lượng hỗ trợ chuyên môn và bảo đảm an ninh trật tự trong suốt buổi tiếp công dân.

Theo ông, điều này nhằm bảo vệ an toàn cho cán bộ thực thi, giảm căng thẳng tâm lý và bảo đảm chất lượng công tác tiếp công dân.

Bên cạnh đó, đại biểu cũng đề nghị bổ sung cơ chế bảo vệ người thực thi công vụ khi tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, bao gồm biện pháp xử lý hành vi lăng mạ, xúc phạm, công kích hoặc đe dọa cán bộ.

Thực tiễn cho thấy, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân phải song hành với bảo vệ người thi hành công vụ. Đây là yêu cầu cấp thiết để giữ vững kỷ cương hành chính, không để cán bộ “sợ trách nhiệm” hay “tránh va chạm”, theo đại biểu TP HCM.

Bên cạnh đó, ông Hùng cũng cho rằng, cần thiết lập cơ chế ràng buộc trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu trong trường hợp chậm hoặc né tránh tiếp công dân, kéo dài thời hạn giải quyết, hoặc chuyển đơn lòng vòng.

Thực tiễn cho thấy nhiều vụ việc khiếu nại, tố cáo kéo dài không xuất phát từ sự phức tạp của vụ việc mà từ sự né tránh trách nhiệm. Việc gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo sẽ tăng tính hiệu lực thực chất của hệ thống.

Quy định cụ thể thời hạn tạm đình chỉ tối đa

Liên quan đến quy định về tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết khiếu nại, đại biểu Trần Văn Tuấn (Bắc Ninh) đề nghị nghiên cứu, bổ sung quy định cụ thể ngay trong luật hoặc giao Chính phủ quy định cụ thể các trường hợp tạm đình chỉ giải quyết khiếu nại do sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan.

Đại biểu Trần Văn Tuấn. Ảnh: Như Ý

Đồng thời, đại biểu đoàn Bắc Ninh cũng đề nghị bổ sung quy định cụ thể về thời hạn tạm đình chỉ tối đa, nhằm tránh lạm dụng trong việc tạm đình chỉ giải quyết khiếu nại.

Theo đại biểu, nếu không quy định rõ có thể dẫn đến việc tạm đình chỉ giải quyết khiếu nại trong trường hợp mới chỉ là có một số khó khăn nhất định, chưa đến mức được xác định là trường hợp bất khả kháng hay trở ngại khách quan.

Hậu quả của việc lạm dụng này là vụ việc khiếu nại không được giải quyết hoặc kéo dài, đùn đẩy, né tránh giải quyết, gây bất lợi, bức xúc cho công dân.

Ngoài ra, để có đầy đủ cơ sở pháp lý trong thực hiện, đại biểu đề nghị sửa đổi, bổ sung thẩm quyền của chủ tịch UBND cấp xã trong giải quyết khiếu nại lần đầu.

Theo đó, chủ tịch UBND cấp xã có thẩm quyền giải quyết khiếu nại lần đầu đối với quyết định hành chính, hành vi hành chính của mình, của UBND cấp xã, của người đứng đầu cơ quan chuyên môn, tổ chức hành chính khác thuộc UBND cấp xã cũng như của công chức, viên chức do mình quản lý trực tiếp…