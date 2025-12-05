Thanh niên thoát chết gang tấc nhờ công an nhanh tay cắt nguồn điện

Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Nguyễn Dũng
TPO - Tại vị trí xảy ra sự cố, lực lượng công an nhanh chóng phối hợp cắt nguồn điện, tiếp cận nạn nhân trên mái cao, đưa xuống vị trí an toàn và thực hiện sơ cứu đúng kỹ thuật trước khi chuyển đến bệnh viện. Nhờ được xử lý kịp thời, anh T. qua cơn nguy hiểm và đang tiếp tục điều trị.

Ngày 5/12, Công an phường Tân Hưng (TP.HCM) cho biết cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đã kịp thời cứu một thanh niên bị điện giật và hỗ trợ một phụ nữ gặp tai nạn giao thông trong cùng buổi chiều cùng ngày.

594704119-122148435710850512-9124434144307720095-n.jpg
Lực lượng công an kịp thời ứng cứu nạn nhân.

Khoảng 16 giờ, Công an phường Tân Hưng nhận tin báo anh Hà Minh T. (23 tuổi, công nhân) bị điện giật khi thi công trên mái nhà tại đường Nguyễn Thị Thập. Ngay lập tức, Đại úy Nguyễn Lê Đình Duy, Thượng úy Đỗ Hùng Kiệt và Thượng úy Ngô Mạnh Sang được điều động đến hiện trường.

Tại vị trí xảy ra sự cố, lực lượng công an nhanh chóng phối hợp cắt nguồn điện, tiếp cận nạn nhân trên mái cao, đưa xuống vị trí an toàn và thực hiện sơ cứu đúng kỹ thuật trước khi chuyển đến bệnh viện. Nhờ được xử lý kịp thời, anh T. qua cơn nguy hiểm và đang tiếp tục điều trị.

Cũng trong chiều 5/12, tổ công tác Công an phường Tân Hưng đã hỗ trợ một người phụ nữ gặp tai nạn giao thông trong khu dân cư.

Chiều 5/12, khi di chuyển qua tuyến đường nội bộ khu dân cư, cán bộ thuộc Công an phường Tân Hưng phát hiện người này bị tai nạn, tinh thần hoảng loạn, chấn thương phần mềm. Không chần chừ, tổ công tác nhanh chóng tiếp cận, sơ cứu ban đầu, trấn an tâm lý và đưa nạn nhân đến cơ sở y tế gần nhất để được chăm sóc kịp thời.

Trước đó ít ngày, Công an phường Tân Hưng cũng đã nhanh chóng triệt phá bắt giữ đối tượng Nguyễn Trung Dũng (SN 1989) – người có hai tiền án về tội cướp giật tài sản, đồng thời là đối tượng thuộc diện theo dõi tại khu vực giáp ranh khi thực hiện vụ giật dây chuyền của người phụ nữ lớn tuổi.

Đối tượng bị bắt giữ chỉ chưa đầy 48 giờ sau khi xảy ra vụ cướp, thể hiện sự khẩn trương, quyết liệt của lực lượng công an trong công tác trấn áp tội phạm và bảo vệ tài sản của người dân.

Nguyễn Dũng
