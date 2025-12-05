Bệnh viện thông tin sức khỏe 2 nạn nhân vụ cháy 4 người tử vong ở TPHCM

TPO - Hai nạn nhân thoát chết trong vụ hỏa hoạn ở quán ăn ngay trung tâm TPHCM khiến 4 người tử vong bước đầu được chẩn đoán có tổn thương phổi, gãy xương sườn, tràn khí màng phổi... và hiện đang được các bác sĩ tích cực điều trị.

Clip bác sĩ nói về tình trạng 2 nạn nhân may mắn thoát chết trong vụ cháy quán ăn ở TPHCM

Trưa 5/12, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn đã có thông tin đầu tiên về các bệnh nhân đang điều trị tại đây trong vụ cháy quán ăn khiến 4 người tử vong trên địa bàn.

Các y bác sĩ hội chẩn cho bệnh nhân vụ cháy.

Theo đó, sáng cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn tiếp nhận 6 nạn nhân do Trung tâm Cấp cứu 115 chuyển đến từ vụ hỏa hoạn xảy ra trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, quận 1 cũ).

Ngay khi tiếp nhận, bệnh viện đã kích hoạt quy trình cấp cứu thảm họa, đồng thời phối hợp các ê-kíp hồi sức của Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Bệnh viện Nhi đồng 2 để tiến hành hồi sức khẩn cấp.

Đến 8 giờ cùng ngày, sau khi xử trí cấp cứu ban đầu, có 2 nạn nhân được chuyển sang Bệnh viện Nhân dân Gia Định để tiếp tục chẩn đoán và điều trị chuyên sâu, gồm: Trần T.T.T. (nữ, sinh năm 2004) và Trần T.T.N.K. (nữ, sinh năm 2007).

Các bệnh nhân được y bác sĩ chăm sóc, theo dõi tại bệnh viện.

Tại khoa Cấp cứu của Bệnh viện Nhân dân Gia Định, các chuyên gia hồi sức – hô hấp đã nhanh chóng khám, hội chẩn, chụp X-quang và MSCT để đánh giá toàn diện. Kết quả ghi nhận:

Tại khoa Cấp cứu, các chuyên gia Cấp cứu, hồi sức, hô hấp đã nhanh chóng khám, hội chẩn, chẩn đoán và khẩn trương xử lý vết thương, chụp X-quang, và MSCT để đảm bảo chẩn đoán toàn diện.

Kết quả ghi nhận chị K. tổn thương phổi do khói ít, không gãy xương, có vết thương da mô mềm vùng trán mặt. Hiện tại hô hấp ổn định, nghi ngờ bỏng niêm mạc đường hô hấp do ngạt khí, nên được tiến hành nội soi phế quản để đánh giá mức độ tổn thương và xử trí. Sau đó, chị K. được chuyển vào khoa khoa Hồi sức tích cực – Chống độc để theo dõi để tiếp tục hồi sức và theo dõi.

Hình ảnh vụ cháy lúc rạng sáng.

Trường hợp người bệnh Trần.T.T.T. có tổn thương phổi do muội than nhiều hơn. Gãy xương sườn 4-5 bên phải, tràn khí màng phổi phải lượng ít. Người bệnh được nhập khoa hồi sức tích cực chống độc điều trị theo dõi tràn khí màng phổi, khí dung giãn phế quản.

Trong buổi sáng cùng ngày, ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, đã đến khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhân dân Gia Định để thăm hỏi, động viên gia đình hai nạn nhân.

Ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM thăm hỏi, động viên gia đình hai nạn nhân tại bệnh viện.

Trước đó, khoảng 10 giờ, đại diện UBND phường Cầu Ông Lãnh và Phòng Công tác Xã hội của bệnh viện cũng có mặt hỗ trợ tinh thần cho người bệnh và thân nhân.

Hiện các bác sĩ đang tiếp tục theo dõi sát và tích cực điều trị cho hai nạn nhân.