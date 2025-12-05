Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Bệnh viện thông tin sức khỏe 2 nạn nhân vụ cháy 4 người tử vong ở TPHCM

Nguyễn Dũng - Vân Sơn - Duy Anh
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Hai nạn nhân thoát chết trong vụ hỏa hoạn ở quán ăn ngay trung tâm TPHCM khiến 4 người tử vong bước đầu được chẩn đoán có tổn thương phổi, gãy xương sườn, tràn khí màng phổi... và hiện đang được các bác sĩ tích cực điều trị.

Clip bác sĩ nói về tình trạng 2 nạn nhân may mắn thoát chết trong vụ cháy quán ăn ở TPHCM

Trưa 5/12, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn đã có thông tin đầu tiên về các bệnh nhân đang điều trị tại đây trong vụ cháy quán ăn khiến 4 người tử vong trên địa bàn.

z7294950062790-272cab193f50289bc4425052b9eb7dd1.jpg
Các y bác sĩ hội chẩn cho bệnh nhân vụ cháy.

Theo đó, sáng cùng ngày, Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn tiếp nhận 6 nạn nhân do Trung tâm Cấp cứu 115 chuyển đến từ vụ hỏa hoạn xảy ra trên đường Trần Hưng Đạo (phường Cầu Ông Lãnh, quận 1 cũ).

Ngay khi tiếp nhận, bệnh viện đã kích hoạt quy trình cấp cứu thảm họa, đồng thời phối hợp các ê-kíp hồi sức của Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Bệnh viện Nhi đồng 2 để tiến hành hồi sức khẩn cấp.

Đến 8 giờ cùng ngày, sau khi xử trí cấp cứu ban đầu, có 2 nạn nhân được chuyển sang Bệnh viện Nhân dân Gia Định để tiếp tục chẩn đoán và điều trị chuyên sâu, gồm: Trần T.T.T. (nữ, sinh năm 2004) và Trần T.T.N.K. (nữ, sinh năm 2007).

z7294948043433-9898d0f25c7715e0c2bf02aee447189b.jpg
z7294947781208-c4098e48a37508d11508ec056b97da89.jpg
Các bệnh nhân được y bác sĩ chăm sóc, theo dõi tại bệnh viện.

Tại khoa Cấp cứu của Bệnh viện Nhân dân Gia Định, các chuyên gia hồi sức – hô hấp đã nhanh chóng khám, hội chẩn, chụp X-quang và MSCT để đánh giá toàn diện. Kết quả ghi nhận:

Tại khoa Cấp cứu, các chuyên gia Cấp cứu, hồi sức, hô hấp đã nhanh chóng khám, hội chẩn, chẩn đoán và khẩn trương xử lý vết thương, chụp X-quang, và MSCT để đảm bảo chẩn đoán toàn diện.

Kết quả ghi nhận chị K. tổn thương phổi do khói ít, không gãy xương, có vết thương da mô mềm vùng trán mặt. Hiện tại hô hấp ổn định, nghi ngờ bỏng niêm mạc đường hô hấp do ngạt khí, nên được tiến hành nội soi phế quản để đánh giá mức độ tổn thương và xử trí. Sau đó, chị K. được chuyển vào khoa khoa Hồi sức tích cực – Chống độc để theo dõi để tiếp tục hồi sức và theo dõi.

chay5.png
Hình ảnh vụ cháy lúc rạng sáng.

Trường hợp người bệnh Trần.T.T.T. có tổn thương phổi do muội than nhiều hơn. Gãy xương sườn 4-5 bên phải, tràn khí màng phổi phải lượng ít. Người bệnh được nhập khoa hồi sức tích cực chống độc điều trị theo dõi tràn khí màng phổi, khí dung giãn phế quản.

Trong buổi sáng cùng ngày, ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM, đã đến khoa Cấp cứu Bệnh viện Nhân dân Gia Định để thăm hỏi, động viên gia đình hai nạn nhân.

z7295057808815-f0b180803c0de30b80ab10b9d3b0d9ba.jpg
Ông Trần Văn Bảy, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM thăm hỏi, động viên gia đình hai nạn nhân tại bệnh viện.

Trước đó, khoảng 10 giờ, đại diện UBND phường Cầu Ông Lãnh và Phòng Công tác Xã hội của bệnh viện cũng có mặt hỗ trợ tinh thần cho người bệnh và thân nhân.

Hiện các bác sĩ đang tiếp tục theo dõi sát và tích cực điều trị cho hai nạn nhân.

Nguyễn Dũng - Vân Sơn - Duy Anh
#cháy quán ăn #TPHCM #nạn nhân #điều trị #bệnh viện #Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn #khoa Cấp cứu #Bệnh viện Nhân dân Gia Định

Xem thêm

Cùng chuyên mục