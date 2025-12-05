Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Cẩu, kéo chiếc ô tô phủ bạt, bị 'bỏ quên' nhiều năm trên phố Bát Sứ

Theo UBND phường Hoàn Kiếm (Hà Nội), chiếc ô tô bị bỏ nhiều năm trước cửa số nhà 31 phố Bát Sứ đã được cẩu kéo đi nơi khác.

Ngày 5/12, UBND phường Hoàn Kiếm cho biết chiếc ô tô bị "bỏ quên" nhiều năm trước số nhà 31 phố Bát Sứ đã được cẩu kéo, di dời.

593456196-1167675922197016-2784694661161804382-n-1639.jpg
Ô tô bị "bỏ quên" nhiều năm trên phố Bát Sứ. Ảnh: Người Hoàn Kiếm

Theo đó, người dân sinh sống trên phố Bát Sứ (phường Hoàn Kiếm) phản ánh về tình trạng chiếc ô tô mang biển kiểm soát 29S-04XX bị "bỏ quên" nhiều năm trước số nhà 31 phố Bát Sứ, gây mất an toàn giao thông và vệ sinh môi trường.

Ngày 4/12, lực lượng liên ngành của UBND phường Hoàn Kiếm đã tổ chức cẩu kéo, di dời phương tiện này đi nơi khác. Đồng thời, lực lượng chức năng cũng tháo dỡ các biển quảng cáo, tuyên truyền, vận động người dân không lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi kinh doanh, buôn bán.

594148723-1167676112196997-4103766756701378869-n-1640.jpg
Ô tô được di dời đi nơi khác. Ảnh: Người Hoàn Kiếm

Những ngày qua, UBND TP Hà Nội đang thí điểm mô hình phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị tại các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam và Ba Đình. Sau các đợt tuyên truyền và ra quân cắt mái hiên, sắp xếp lại hàng hóa, diện mạo các tuyến phố đã thay đổi rõ rệt.

Việc thí điểm mô hình phường kiểu mẫu được chia làm 3 giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 là điều tra cơ bản, tuyên truyền, vận động, kết thúc vào ngày 30/11. Giai đoạn 2 là tổng kiểm tra, xử lý và giải tỏa vi phạm, kết thúc vào ngày 31/12 và giai đoạn 3 là duy trì, phòng ngừa và chống tái vi phạm, triển khai từ ngày 1/1/2026.

