Vỉa hè Hà Nội: Ngày thông thoáng, đêm thành 'phố nhậu'

TPO - Ban ngày, vỉa hè, lòng đường thông thoáng, gọn gàng bao nhiêu thì vào ban đêm lại trái ngược với cảnh hàng quán đua nhau lấn chiếm làm nơi kê bàn nhậu, hàng nước, chỗ để xe...

Hình ảnh quán ăn lấn chiếm vỉa hè trên đường Phan Chu Trinh.

Vừa qua, Hà Nội thí điểm triển khai 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị là Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình. Đến nay, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố cũng đồng loạt triển khai rầm rộ xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Tuy nhiên, ban ngày khi có lực lượng chức năng thì đa phần vỉa hè các tuyến phố gọn gàng, sạch sẽ. Đến đêm, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường lại diễn ra hết sức phức tạp, ngang nhiên.

Bàn ghế bày ra để cho khách ngồi ăn trên vỉa hè.

Quán ăn cạnh số 5 Trần Xuân Soạn bày bàn ghế cho khách ngồi trên vỉa hè.

Lối đi cho người đi bộ, người khuyết tật bị hàng quán chiếm.

Tối 4/12, phóng viên báo Tiền Phong ghi nhận tại nhiều tuyến phố trên địa bàn Thủ đô như: Lò Đúc, Nguyễn Công Trứ, Phan Chu Trinh, Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Đình Chiểu, Nghiêm Xuân Yêm...

Hàng ăn trên phố Lò Đúc chiếm trọn vỉa hè cho người đi bộ.

Nhiều hàng quán đặt dãy bàn sát mép đường, khách ngồi san sát, xe máy dựng tràn lan khiến người đi bộ không còn lối đi, buộc phải xuống lòng đường, gây mất an toàn giao thông.

Một số người dân bức xúc, khi ban ngày nhìn đường phố đẹp, sạch, tưởng rằng ý thức đã tốt hơn. Nhưng tối đến lại đâu vào đấy.

"Bàn ghế bày kín, nói chuyện ồn ào đến đêm muộn nhưng không thấy ai xử lý"- ông T. (ở Hà Nội) bức xúc khi phải đi bộ dưới lòng đường, vỉa hè nhường cho hàng quán kê bàn ghế.

Dãy xe máy xếp ngay ngắn trên vỉa hè nút giao Nguyễn Công Trứ - Lò Đúc, đẩy người đi bộ xuống lòng đường.

Hàng bán nước trên đường Nguyễn Đình Chiểu kê bàn ghế lấn chiếm vỉa hè.

Quán cà phê kê bàn ghế kín vỉa hè đường Trần Đại Nghĩa.

Một số ý kiến cho rằng, Hà Nội cần có giải pháp mạnh và bền vững hơn, như ghi hình vi phạm để xử phạt nguội, công khai các hộ tái phạm nhiều lần.Về lâu dài, cần quy hoạch các khu ẩm thực, không gian kinh doanh ban đêm phù hợp để giảm áp lực lên vỉa hè, lòng đường khu dân cư.

Hàng trăm bàn ghế xếp kín vỉa hè hồ Linh Đàm.

Tình trạng vỉa hè ban ngày thông thoáng – ban đêm lại bị hàng quán lấn chiếm sẽ khó chấm dứt nếu không có sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng và ý thức tự giác của mỗi hộ kinh doanh. Chỉ khi đó, đô thị mới thật sự trở nên văn minh, an toàn và đáng sống.

Dọc đường Tạ Quang Bửu hàng quán lấn chiếm hết vỉa hè.

Quán bia đầu đường Trần Đại Nghĩa - Đại Cồ Việt bày bàn ghế tràn lan trên vỉa hè.

Một quán nhậu khác trên đường Minh Khai chiếm hết vỉa hè làm nơi kê bàn ghế.