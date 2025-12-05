Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Vỉa hè Hà Nội: Ngày thông thoáng, đêm thành 'phố nhậu'

Thanh Phong
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Ban ngày, vỉa hè, lòng đường thông thoáng, gọn gàng bao nhiêu thì vào ban đêm lại trái ngược với cảnh hàng quán đua nhau lấn chiếm làm nơi kê bàn nhậu, hàng nước, chỗ để xe...

h16.jpg
Hình ảnh quán ăn lấn chiếm vỉa hè trên đường Phan Chu Trinh.

Vừa qua, Hà Nội thí điểm triển khai 3 phường kiểu mẫu về trật tự, văn minh đô thị là Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình. Đến nay, nhiều phường, xã trên địa bàn thành phố cũng đồng loạt triển khai rầm rộ xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường.

Tuy nhiên, ban ngày khi có lực lượng chức năng thì đa phần vỉa hè các tuyến phố gọn gàng, sạch sẽ. Đến đêm, tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng đường lại diễn ra hết sức phức tạp, ngang nhiên.

h5.jpg
Bàn ghế bày ra để cho khách ngồi ăn trên vỉa hè.
h15.jpg
Quán ăn cạnh số 5 Trần Xuân Soạn bày bàn ghế cho khách ngồi trên vỉa hè.
h1.jpg
Lối đi cho người đi bộ, người khuyết tật bị hàng quán chiếm.

Tối 4/12, phóng viên báo Tiền Phong ghi nhận tại nhiều tuyến phố trên địa bàn Thủ đô như: Lò Đúc, Nguyễn Công Trứ, Phan Chu Trinh, Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Đình Chiểu, Nghiêm Xuân Yêm...

h2.jpg
h6.jpg
Hàng ăn trên phố Lò Đúc chiếm trọn vỉa hè cho người đi bộ.

Nhiều hàng quán đặt dãy bàn sát mép đường, khách ngồi san sát, xe máy dựng tràn lan khiến người đi bộ không còn lối đi, buộc phải xuống lòng đường, gây mất an toàn giao thông.

Một số người dân bức xúc, khi ban ngày nhìn đường phố đẹp, sạch, tưởng rằng ý thức đã tốt hơn. Nhưng tối đến lại đâu vào đấy.

"Bàn ghế bày kín, nói chuyện ồn ào đến đêm muộn nhưng không thấy ai xử lý"- ông T. (ở Hà Nội) bức xúc khi phải đi bộ dưới lòng đường, vỉa hè nhường cho hàng quán kê bàn ghế.

h11.jpg
Dãy xe máy xếp ngay ngắn trên vỉa hè nút giao Nguyễn Công Trứ - Lò Đúc, đẩy người đi bộ xuống lòng đường.
h3.jpg
Hàng bán nước trên đường Nguyễn Đình Chiểu kê bàn ghế lấn chiếm vỉa hè.
h9.jpg
Quán cà phê kê bàn ghế kín vỉa hè đường Trần Đại Nghĩa.

Một số ý kiến cho rằng, Hà Nội cần có giải pháp mạnh và bền vững hơn, như ghi hình vi phạm để xử phạt nguội, công khai các hộ tái phạm nhiều lần.Về lâu dài, cần quy hoạch các khu ẩm thực, không gian kinh doanh ban đêm phù hợp để giảm áp lực lên vỉa hè, lòng đường khu dân cư.

h7.jpg
h12.jpg
Hàng trăm bàn ghế xếp kín vỉa hè hồ Linh Đàm.

Tình trạng vỉa hè ban ngày thông thoáng – ban đêm lại bị hàng quán lấn chiếm sẽ khó chấm dứt nếu không có sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng chức năng và ý thức tự giác của mỗi hộ kinh doanh. Chỉ khi đó, đô thị mới thật sự trở nên văn minh, an toàn và đáng sống.

h4.jpg
h14.jpg
Dọc đường Tạ Quang Bửu hàng quán lấn chiếm hết vỉa hè.
h13.jpg
Quán bia đầu đường Trần Đại Nghĩa - Đại Cồ Việt bày bàn ghế tràn lan trên vỉa hè.
h8.jpg
Một quán nhậu khác trên đường Minh Khai chiếm hết vỉa hè làm nơi kê bàn ghế.
h10.jpg
Tại khu vực đường Nghiêm Xuân Yêm, chung cư Kim Văn - Kim Lũ xe ô tô dàn 3 hàng để dưới lòng đường. Trước đó, vào đầu tháng 11/2025, lực lượng chức năng khảo sát lắp camera phạt nguội tại khu vực này, tuy nhiên, vẫn không giải quyết được vấn đề lấn chiếm lòng đường để đỗ xe của người dân, bởi thiếu các bãi để xe.
Thanh Phong
#Vấn đề lấn chiếm vỉa hè ban đêm #Ảnh hưởng đến trật tự đô thị #Nguy cơ mất an toàn giao thông #Hoạt động kinh doanh trái phép ban đêm #Giải pháp quản lý đô thị bền vững #Ý thức tự giác của người kinh doanh #Tác động của hoạt động quán nhậu khu vực đô thị #Chấn chỉnh vi phạm trật tự đô thị #Quy hoạch không gian ẩm thực và kinh doanh đêm #Vai trò của chính quyền trong kiểm tra và xử lý

Xem thêm

Cùng chuyên mục