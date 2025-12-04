Hà Nội thêm 9 tuyến buýt được thay thế bằng xe điện

TPO - Sáng 4/12, Công ty Cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh (Công ty Liên Ninh) đã công bố chuyển đổi 100% phương tiện xe buýt chạy dầu sang xe điện. Lãnh đạo UBND thành phố Hà Nội cho biết, sự kiện này đã giúp thành phố nâng tỷ lệ lượng xe buýt là chạy năng lượng xanh lên 26% - cao nhất cả nước.

Ông Đoàn Văn Phan - Giám đốc Công ty Liên Ninh cho biết, Công ty đã và đang mua sắm mới và đưa vào khai thác 111 xe buýt điện trên 9 tuyến buýt đang chạy bằng nhiên liệu dầu (dieselh) hiện hữu trong tháng 12.

“Việc chuyển đổi này của Liên Ninh nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ, phù hợp xu thế giao thông thông minh, giao thông xanh, đồng thời thực hiện chủ trương của thành phố Hà Nội trong lộ trình xanh chuyển toàn bộ xe buýt sang xe điện vào năm 2030 ” - ông Phan nói.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cùng với các đơn vị có liên quan cắt băng đưa xe buýt điện vào hoạt động trên các tuyến buýt của Công ty Liên Ninh sáng 4/12.

Theo ông Phan, 111 xe buýt điện này có số hiệu tuyến và lộ trình hoạt động, bao gồm: 08A (Long Biên - Đông Mỹ), 08B (Long Biên - Vạn Phúc, Thanh Trì), 09A (Trần Khánh Dư - Đại học Mỏ), 09B (Trần Khánh Dư - Bến xe Mỹ Đình), 19 (Trần Khánh Dư - Học viện Chính sách và Phát triển), 21A (Bến xe Giáp Bát - Bến xe Yên Nghĩa), 21B (Duyên Thái - Bến xe Mỹ Đình), 37 (Bến xe Giáp Bát - Chương Mỹ), 125 (Bến xe Thường Tín - Tế Tiêu).

Tại lễ công bố, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền cho biết, xanh hóa toàn bộ lĩnh vực vận tải hành khách công cộng (VTHKCC) trong đó có xe buýt để hình thành hệ sinh thái giao thông xanh là một trong những chủ trương lớn của thành phố thực hiện từ nay đến năm 2030. Theo đó, để giảm ô nhiễm môi trường, ùn tắc giao thông, đô thị phát triển văn minh từ nay đến năm 2030 lĩnh vực VTHKCC trong đó có xe buýt phải 100% phương tiện sử dụng nhiên liệu xanh, sạch (điện, khí nén).

Xe buýt điện được Công ty Liên Ninh đưa vào sử dụng là dòng xe từ 50 đến trên 70 chỗ.

﻿Ảnh: T.Đảng

Quyết định chuyển đổi 100% đội xe sang xe buýt điện của Liên Ninh đánh dấu một bước tiến lớn của ngành dịch vụ vận tải hành khách Hà Nội, giúp thành phố đạt tỷ lệ xanh hóa đoàn phương tiện xe buýt trong năm 2025 là 26% (cao nhất cả nước) và vượt cả chỉ tiêu thành phố yêu cầu cho cả năm 2026 là 20%.

Theo ông Quyền, tại Hà Nội hiện đang có 11 doanh nghiệp hoạt động trên lĩnh vực xe buýt, trong đó sau sự kiện công bố ngày hôm nay, Công ty VinBus và Liên Ninh đang là 2 đơn vị có “đội xe” buýt chở khách 100% là xe điện. “Với các doanh nghiệp lớn khác như Transerco, Bảo Yến, Newway, Xe điện Hà Nội… cũng đã và đang từng bước đưa xe điện vào vận hành thay thế cho xe động cơ đốt trong, góp phần giảm phát thải và nâng cao chất lượng sống cho người dân Thủ đô” – ông Quyền nói.