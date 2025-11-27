Hà Nội: Khởi công tuyến tàu điện Văn Cao - Hòa Lạc vào ngày 19/12

TPO - Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội (MRB) vừa báo cáo UBND thành phố Hà Nội tình hình thực hiện Dự án tuyến đường sắt đô thị Văn Cao Hòa Lạc (tuyến số 5, chạy điện); thời gian dự kiến khởi công vào ngày 19/12.

MRB cho biết, đang phối hợp với UBND xã Sơn Đồng (khu vực xây depot) và UBND xã Dương Hòa triển khai phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thu hồi đất khu vực depot Sơn Đồng. Với các phường, xã còn lại, MRB cũng phối hợp với chính quyền địa phương thu hồi đất theo tiến độ, mặt bằng đảm bảo cho việc khởi công dự án.

Với các hạng mục kỹ thuật, thi công, MRB đã thẩm định hệ thống hồ sơ đường ray, đầu máy toa xe, hệ thống phương tiện, hệ thống thông tin, tín hiệu, phương án cấp điện...; tham gia ý kiến về sự phù hợp phạm vi, quy mô, ranh giới của dự án đầu tư với các quy hoạch đã được các cấp có thẩm quyền phê duyệt…

Tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội trong đó đoạn trên cao Nhổn - Cầu Giấy đã đi vào hoạt động.

Ở phần công nghệ chạy tàu, MRB cho biết, trên cơ sở ý kiến thẩm định của Sở Xây dựng, trong đó có ý kiến cần phân tích kỹ lưỡng phương án tiếp điện trên cao 1.500V và tiếp điện ray thứ ba 750V, Ban đã chỉ đạo tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra rà soát, so sánh, phân tích về an toàn, mức độ phức tạp trong vận hành, bảo trì, ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị, yêu cầu về tĩnh không, phương án trạm biến áp kéo điện và hiệu quả kinh tế.

Theo quyết định chủ trương đầu tư Dự án tuyến đường sắt đô thị Văn Cao - Hòa Lạc (tuyến số 5), dự án được thực hiện theo tiêu chuẩn kỹ thuật đường ray đôi khổ 1.435mm, điện khí hóa với chiều dài 38,43 km (6,5 km đi ngầm; 2,0 km đi cao và 29,93 km đi trên mặt đất) với 21 nhà ga.

Dự án bố trí 2 depot, một tại xã Sơn Đồng (huyện Hoài Đức cũ) với diện tích khoảng 18 ha (tại xã Yên Bình, huyện Thạch Thất cũ) với diện tích khoảng 6,9 ha. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 65.404 tỷ đồng.

Tuyến đường sắt đô thị Văn Cao Hòa Lạc sẽ là tuyến số 4 được thi công tại Hà Nội, sau các tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông, Nhổn - Cầu Giấy (đã đưa vào sử dụng; Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo (đang thi công).