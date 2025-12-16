CLIP: Đoàn xe đạp lấn làn ô tô, vượt đèn đỏ ở TPHCM gây bức xúc

TPO - Đoàn khoảng 20 người đi xe đạp thể thao, chạy vào làn ô tô, vượt đèn đỏ trên Quốc lộ 13 (TPHCM) gây nguy hiểm và bức xúc cho người tham gia giao thông.

Ngày 16/12, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh một đoàn xe đạp lao vun vút và vượt đèn đỏ trên đường. Hình ảnh được camera hành trình trên ô tô ghi lại cho thấy, đoàn có khoảng 20 người.

Sự việc thu hút cộng đồng mạng với những bình luận lên án hành vi vi phạm luật giao thông của đoàn người đi xe đạp.

Theo tìm hiểu của phóng viên, sự việc xảy ra vào khoảng 6h ngày 14/12, trên Quốc lộ 13, hướng từ phường Bến Cát về phường Thủ Dầu Một (TPHCM).

Thời điểm xảy ra vụ việc, đoàn xe đạp đang lưu thông trên Quốc lộ 13. Khi đến giao lộ thuộc khu phố 4, phường Hòa Lợi, đèn tín hiệu giao thông chuyển sang màu đỏ. Tuy nhiên, thay vì dừng lại, đoàn xe đạp vẫn lao nhanh, băng qua giao lộ, bất chấp tín hiệu đèn đỏ; nhiều xe còn đi vào làn đường dành cho ô tô.

Hành vi vượt đèn đỏ của đoàn người đi xe đạp khiến nhiều người tham gia giao thông bức xúc, do tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn đối với các phương tiện khác.