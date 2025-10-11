Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

CSGT xử phạt nhiều người đi xe máy vẫn leo vỉa hè, vượt đèn đỏ

TPO - Sáng 11/10, mặc dù vào ngày cuối tuần, giao thông không ùn tắc nhưng nhiều người đi xe máy vẫn leo lên vỉa hè tại khu vực đường Nguyễn Xiển - Khuất Duy Tiến (Hà Nội) và bị lực lượng CSGT phát hiện, lập biên bản xử phạt.

vi-pham.jpg
Trường hợp đi lên vỉa hè bị lực lượng CSGT dừng kiểm tra.

Ghi nhận vào sáng 11/10, tại khu vực ngã tư Nguyễn Xiển – Nguyễn Trãi – Khuất Duy Tiến, tổ công tác Đội 7 CSGT đường bộ số 7 (Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội) làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông.

Chỉ trong thời gian ngắn, gần 10 trường hợp người đi xe máy vi phạm lỗi đi lên vỉa hè, vượt đèn đỏ bị cán bộ tổ công tác dừng kiểm tra, lập biên bản.

Làm việc với tổ công tác, một số tài xế cho biết họ chỉ "leo lên vài chục mét” để tránh đoạn tắc đường.

a4.jpg
Anh N. cho biết do đang vội đã leo lên vỉa hè đi cho nhanh.

Anh H.V.N (21 tuổi, quê Hải Phòng) nói do đang vội đi sự kiện nên đã đi xe máy lên vỉa hè cho kịp giờ.

"Tôi biết việc mình đi lên vỉa hè là vi phạm. Sau lần này sẽ rút kinh nghiệm" - anh N. nói.

Một trường hợp khác là anh Đ.N.L (22 tuổi, quê Phú Thọ) phân trần, bản thân đang đi thực tập sợ muộn giờ nên đã vô tình vượt đèn đỏ.

"Tôi đi đến khu vực đèn đỏ nên không chú ý và vượt đèn đỏ" - anh L. cho biết thêm đã nắm được mức phạt đối với hành vi vi phạm này.

a1.jpg
CSGT kiểm tra GPLX của tài xế trên ứng dụng.

Theo cán bộ CSGT tổ công tác, tình trạng người điều khiển xe máy leo lên vỉa hè trên tuyến đường Nguyễn Xiển, đặc biệt khu vực giáp đường Nguyễn Trãi, thường xuyên diễn ra vào các khung giờ cao điểm buổi sáng và buổi chiều.

Mặc dù lực lượng CSGT thường xuyên tuyên truyền, triển khai các tổ công tác tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm nhiều người vẫn cố tình vi phạm.

a5.jpg
Anh L. vi phạm lỗi vượt đèn đỏ.

Ghi nhận của phóng viên, nguyên nhân chính khiến nhiều người đi xe máy vẫn bất chấp vi phạm là tại khu vực ngã tư Nguyễn Xiển – Nguyễn Trãi – Khuất Duy Tiến lưu lượng phương tiện tăng cao vào giờ cao điểm. Do sợ muộn giờ làm, giờ học... nhiều người đi xe máy đã leo lên vỉa hè, vượt đèn đỏ.

Hành vi đi xe máy lên vỉa hè, vượt đèn đỏ không chỉ là vi phạm hành chính, mà còn phản ánh ý thức văn hóa giao thông. Việc lực lượng CSGT tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm tại tuyến Nguyễn Xiển được nhiều người dân đồng tình, xem là biện pháp cần thiết để lập lại trật tự, an toàn giao thông.

Thanh Hà
