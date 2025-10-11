Vụ cháy 5 người chết ở Hà Nội: Tiếng kêu cứu rạng sáng và nỗ lực bất thành ở phố Kim Hoa

TPO - Khoảng 5h sáng 11/10, ngọn lửa bùng phát tại ngôi nhà 4 tầng trong ngõ 180 phố Kim Hoa (phường Văn Miếu, Hà Nội). Nghe tiếng kêu cứu, người dân hô hoán nhau mang bình chữa cháy, phá cửa dập lửa nhưng bất thành. Vụ hoả hoạn khiến 5 người trong nhà tử vong.

Cửa sắt bên ngoài ngôi nhà bị cháy.

Theo ghi nhận của phóng viên, khoảng 10h cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn phong toả hiện trường vụ cháy khiến 5 người tử vong trên phố Kim Hoa (Hà Nội).

Ông Phạm Văn Thành – người tham gia chữa cháy kể lại, khi nghe tiếng hô hoán có cháy vào khoảng 5h sáng, ông cùng mọi người lập tức chạy ra kiểm tra thì thấy lửa đã bốc ngùn ngụt bên trong tầng 1. Cửa sắt và cửa kính ra vào tầng này khóa kín.

“Chính tôi không thể làm gì được, bình cứu hỏa xịt vào lại bị cửa kính cản, bắn ngược trở lại vào người,” ông Thành nói.

Nhắc lại vụ cháy, ông Thành không giấu được vẻ bần thần và xót xa.

Theo ông Thành, lúc cháy, bên ngoài vẫn nghe thấy tiếng một người đàn ông kêu cứu. Sau đó, một số người mang xà beng đến phá được cửa sắt bên ngoài để dập lửa.

Ông cho biết thêm, phía ngoài các tầng của ngôi nhà đều có lối thoát hiểm, nhưng không rõ vì sao các nạn nhân không thể thoát ra ngoài.

Phía mặt tiền ngôi nhà xảy ra hoả hoạn.

Cũng tham gia chữa cháy và bị bỏng ở tay, một nam thanh niên khoảng 30 tuổi cho biết, khi anh có mặt tại hiện trường, cửa sắt ngôi nhà khóa kín, lửa cháy rực bên trong tầng 1. “Lúc này tôi không còn nghe thấy tiếng kêu cứu bên trong,” nam thanh niên kể lại.

Một số người khác ở gần đó cũng leo lên tầng thượng bơm nước dập lửa nhưng bất lực. Do vụ hỏa hoạn xuất phát từ tầng 1 – khu vực để xe – nên lửa bùng phát dữ dội, khói đen theo cầu thang bốc lên các tầng trên.

Ban công tầng 1 ngôi nhà xảy ra hoả hoạn.

Trước đó, khoảng 5h36 ngày 11/10, xảy ra cháy nhà dân tại số 9, hẻm 12 ngách 17 ngõ 180 Kim Hoa, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, TP Hà Nội.

Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) khu vực số 9 và Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 10 – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – xuất 4 xe chữa cháy cùng hơn 30 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Khi lực lượng đến nơi, đám cháy đã lan rộng, bao trùm toàn bộ ngôi nhà cao 4 tầng và 1 tầng tum, với mặt tiền nhỏ hẹp, diện tích khoảng 25 m². Ngôi nhà nằm trong ngõ sâu, cách đường chính khoảng 300 m, phát sinh nhiều khói khí độc, gây khó khăn cho công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Chỉ huy chữa cháy khẩn trương chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ sử dụng thiết bị bình thở chuyên dụng triển khai tìm kiếm cứu nạn, đồng thời huy động các mũi tấn công tiến sâu vào khu vực cháy để khống chế, ngăn lửa lan sang nhà dân xung quanh.

Sau một thời gian nỗ lực, đến 6h, đám cháy được khống chế, không lan sang các khu vực khác. Khoảng 6h15, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Qua tìm kiếm cứu nạn, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phát hiện và đưa ra 5 nạn nhân gồm: N.Đ.L. (SN 1952), H.T.H. (SN 1956), N.H.M. (SN 1982), Đ.T.S. (SN 1988), N.M.V. (SN 2019) – đều đã tử vong. Các nạn nhân được bàn giao cho cơ quan chức năng theo quy định.