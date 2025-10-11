Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Vụ cháy 5 người chết ở Hà Nội: Tiếng kêu cứu rạng sáng và nỗ lực bất thành ở phố Kim Hoa

Thanh Hà
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Khoảng 5h sáng 11/10, ngọn lửa bùng phát tại ngôi nhà 4 tầng trong ngõ 180 phố Kim Hoa (phường Văn Miếu, Hà Nội). Nghe tiếng kêu cứu, người dân hô hoán nhau mang bình chữa cháy, phá cửa dập lửa nhưng bất thành. Vụ hoả hoạn khiến 5 người trong nhà tử vong.

chay-1234-101.jpg
Cửa sắt bên ngoài ngôi nhà bị cháy.

Theo ghi nhận của phóng viên, khoảng 10h cùng ngày, lực lượng chức năng vẫn phong toả hiện trường vụ cháy khiến 5 người tử vong trên phố Kim Hoa (Hà Nội).

Ông Phạm Văn Thành – người tham gia chữa cháy kể lại, khi nghe tiếng hô hoán có cháy vào khoảng 5h sáng, ông cùng mọi người lập tức chạy ra kiểm tra thì thấy lửa đã bốc ngùn ngụt bên trong tầng 1. Cửa sắt và cửa kính ra vào tầng này khóa kín.

“Chính tôi không thể làm gì được, bình cứu hỏa xịt vào lại bị cửa kính cản, bắn ngược trở lại vào người,” ông Thành nói.

att7apmdjhd5lhcrsp27iu3oadb6ngb0heqtbacrkiw82s.jpg
Nhắc lại vụ cháy, ông Thành không giấu được vẻ bần thần và xót xa.

Theo ông Thành, lúc cháy, bên ngoài vẫn nghe thấy tiếng một người đàn ông kêu cứu. Sau đó, một số người mang xà beng đến phá được cửa sắt bên ngoài để dập lửa.

Ông cho biết thêm, phía ngoài các tầng của ngôi nhà đều có lối thoát hiểm, nhưng không rõ vì sao các nạn nhân không thể thoát ra ngoài.

chay-3860.jpg
Phía mặt tiền ngôi nhà xảy ra hoả hoạn.

Cũng tham gia chữa cháy và bị bỏng ở tay, một nam thanh niên khoảng 30 tuổi cho biết, khi anh có mặt tại hiện trường, cửa sắt ngôi nhà khóa kín, lửa cháy rực bên trong tầng 1. “Lúc này tôi không còn nghe thấy tiếng kêu cứu bên trong,” nam thanh niên kể lại.

Một số người khác ở gần đó cũng leo lên tầng thượng bơm nước dập lửa nhưng bất lực. Do vụ hỏa hoạn xuất phát từ tầng 1 – khu vực để xe – nên lửa bùng phát dữ dội, khói đen theo cầu thang bốc lên các tầng trên.

chay-123-1606.jpg
Ban công tầng 1 ngôi nhà xảy ra hoả hoạn.

Trước đó, khoảng 5h36 ngày 11/10, xảy ra cháy nhà dân tại số 9, hẻm 12 ngách 17 ngõ 180 Kim Hoa, phường Văn Miếu – Quốc Tử Giám, TP Hà Nội.

Nhận được tin báo, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an TP Hà Nội đã điều động Đội Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH) khu vực số 9 và Đội Cảnh sát PCCC&CNCH khu vực số 10 – Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH – xuất 4 xe chữa cháy cùng hơn 30 cán bộ, chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường tổ chức chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.

Khi lực lượng đến nơi, đám cháy đã lan rộng, bao trùm toàn bộ ngôi nhà cao 4 tầng và 1 tầng tum, với mặt tiền nhỏ hẹp, diện tích khoảng 25 m². Ngôi nhà nằm trong ngõ sâu, cách đường chính khoảng 300 m, phát sinh nhiều khói khí độc, gây khó khăn cho công tác chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Chỉ huy chữa cháy khẩn trương chỉ đạo cán bộ, chiến sĩ sử dụng thiết bị bình thở chuyên dụng triển khai tìm kiếm cứu nạn, đồng thời huy động các mũi tấn công tiến sâu vào khu vực cháy để khống chế, ngăn lửa lan sang nhà dân xung quanh.

Sau một thời gian nỗ lực, đến 6h, đám cháy được khống chế, không lan sang các khu vực khác. Khoảng 6h15, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Qua tìm kiếm cứu nạn, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH phát hiện và đưa ra 5 nạn nhân gồm: N.Đ.L. (SN 1952), H.T.H. (SN 1956), N.H.M. (SN 1982), Đ.T.S. (SN 1988), N.M.V. (SN 2019) – đều đã tử vong. Các nạn nhân được bàn giao cho cơ quan chức năng theo quy định.

Thanh Hà
#Vụ cháy nhà Hà Nội #Chữa cháy và cứu hộ #Tử vong do hỏa hoạn #Phòng cháy chữa cháy #Hiện trường vụ cháy #Cứu nạn trong đám cháy #Nguyên nhân và diễn biến cháy #Ảnh hưởng của khói độc #Phản ứng của cộng đồng #Lực lượng cảnh sát PCCC

Xem thêm

Cùng chuyên mục