Chủ tịch Hà Nội kiểm tra hiện trường, yêu cầu khẩn trương điều tra vụ cháy khiến 5 người tử vong

TPO - Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân cháy, đồng thời nghiên cứu các giải pháp quy hoạch lại các ngõ, ngách nhỏ hẹp...

Sáng 11/10, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã kiểm tra hiện trường vụ cháy nhà dân tại ngõ 180 Kim Hoa, phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Sau khi nghe Công an thành phố Hà Nội và phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám báo cáo về vụ cháy, Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh đã yêu cầu các đơn vị liên quan tập trung khắc phục hậu quả, khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân để xử lý theo quy định.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo tại hiện trường vụ cháy

Chủ tịch UBND Thành phố cũng chỉ đạo các đơn vị có liên quan tập trung tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất, tinh thần đối với gia đình người bị nạn theo quy định.

Bên cạnh đó, ông Thanh cũng yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiên cứu quy hoạch ngõ ngách cần tập trung vào việc bảo đảm lối thoát hiểm thông thoáng, có đủ phương tiện, thiết bị chữa cháy tại chỗ và lực lượng ứng phó tại chỗ theo phương châm "bốn tại chỗ".

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu cần nghiên cứu các giải pháp quy hoạch lại các ngõ, ngách nhỏ hẹp; tăng cường phổ biến kiến thức phòng cháy, chữa cháy cho người dân…

Theo Công an thành phố Hà Nội, vụ cháy đã khiến 5 nạn nhân (N.Đ.L sinh năm 1952; H.T.H sinh năm 1956; N.H.M sinh năm 1982; Đ.T.S sinh năm 1988; N.M.V sinh năm 2019) đã tử vong.

Ông Thanh chỉ đạo các nội dung khắc phục tránh xảy ra tình trạng cháy không lối thoát trong ngõ nhỏ

Vụ cháy xảy ra tại ngôi nhà cao 4 tầng, 1 tầng tum, với mặt tiền nhỏ hẹp, diện tích khoảng 25 m2, cùng với đó ngôi nhà nằm trong ngõ sâu, cách đường giao thông chính khoảng 300m và phát sinh nhiều khói khí độc gây khó khăn trong việc triển khai chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

Nguyên nhân của vụ cháy đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ theo quy định của pháp luật.