Xén vỉa hè, di dời cây xanh mở rộng nút giao Lê Văn Lương

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội) đang thực hiện dự án cải thiện hạ tầng giao thông, điều chỉnh phương án tổ chức giao thông tại 12 nút giao đang có mật độ lưu lượng xe lớn.

Đến cuối tuần qua, đã có 9 công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ba công trình còn lại trong tổng số 12 nút giao đang tiếp tục được triển khai, dự kiến hoàn thành trước ngày 31/12/2025. Ba công trình này gồm: nút giao Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám - Nguyễn Tuân, giao giữa tuyến phố Ngụy Như Kon Tum - Vũ Trọng Phụng, đường Võ Văn Kiệt - đường vào khu công nghiệp Quang Minh.

Tại nút giao Lê Văn Lương – Hoàng Minh Giám – Nguyễn Tuân, các nhà thầu đang triển khai nhiều hạng mục như tháo dỡ vỉa hè hiện trạng, mở rộng mặt đường xe chạy, chặt hạ và đánh chuyển cây xanh để mở rộng lòng đường.