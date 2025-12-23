Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhịp sống Thủ đô

Google News

Xén vỉa hè, di dời cây xanh mở rộng nút giao Lê Văn Lương

Nhóm Phóng viên

TPO - Để mở rộng lòng đường tại khu vực nút giao, dải phân cách và vỉa hè trên tuyến đường Lê Văn Lương đang được xén, tháo dỡ; nhiều cây xanh lớn trên tuyến cũng bị chặt hạ, di dời.

tp-1.jpg
Trước tình trạng ùn tắc tại nút giao Lê Văn Lương – Nguyễn Tuân – Hoàng Minh Giám, Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội) triển khai dự án xén dải phân cách, vỉa hè và chặt, di dời cây xanh nhằm mở rộng nút giao.
tp-2.jpg
Ghi nhận đến sáng 23/12, việc đào xén hơn 1 mét bề rộng vỉa hè đang diễn ra trên đường Lê Văn Lương.
tp-3.jpg
Tuyến đường Hoàng Minh Giám cũng được cắt xén vỉa hè ở hai chiều đường.
tp-4.jpg
Trên đường Lê Văn Lương, đoạn từ hầm chui Vành đai 3 về nút giao có nhiều cây xanh lớn. Tuy nhiên, để mở rộng lòng đường, đơn vị thi công buộc phải chặt hạ các cây này.
tp-5.jpg
Trong chiều tối 22/12 và sáng sớm 23/12, nhiều cây xanh sau khi được cưa sát gốc đã được máy xúc đào bật lên khỏi mặt đất.
tp-6.jpg
Nhiều cây được máy xúc kéo bật gốc lên khỏi lòng đất.
tp-7.jpg
tp-8.jpg
Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội) cho biết, việc chặt hạ, di dời cây xanh và xén vỉa hè sẽ góp phần giải quyết cơ bản tình trạng ùn tắc tại nút giao Lê Văn Lương – Nguyễn Tuân – Hoàng Minh Giám.

Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở Xây dựng Hà Nội) đang thực hiện dự án cải thiện hạ tầng giao thông, điều chỉnh phương án tổ chức giao thông tại 12 nút giao đang có mật độ lưu lượng xe lớn.

Đến cuối tuần qua, đã có 9 công trình hoàn thành và đưa vào sử dụng. Ba công trình còn lại trong tổng số 12 nút giao đang tiếp tục được triển khai, dự kiến hoàn thành trước ngày 31/12/2025. Ba công trình này gồm: nút giao Lê Văn Lương - Hoàng Minh Giám - Nguyễn Tuân, giao giữa tuyến phố Ngụy Như Kon Tum - Vũ Trọng Phụng, đường Võ Văn Kiệt - đường vào khu công nghiệp Quang Minh.

Tại nút giao Lê Văn Lương – Hoàng Minh Giám – Nguyễn Tuân, các nhà thầu đang triển khai nhiều hạng mục như tháo dỡ vỉa hè hiện trạng, mở rộng mặt đường xe chạy, chặt hạ và đánh chuyển cây xanh để mở rộng lòng đường.

Nhóm Phóng viên
#xén vỉa hè #đốn cây xang #chặt hạ cây xanh #sở xây dựng hà nội

