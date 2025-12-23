Dự án cầu Trần Hưng Đạo: Vừa thu hồi, vừa cấp giấy phép xây dựng, 'sổ đỏ' cho người dân

TPO - Để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), tái định cư thực hiện dự án xây dựng cầu Trần Hưng Đạo, phường Hồng Hà - Hà Nội sẽ cấp giấy phép xây dựng, điều chỉnh giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và trả ngay cho người dân bị thu hồi đủ điều kiện.

Trao đổi về phương án hỗ trợ, đền bù, giải phóng mặt bằng và tái định cư cho người dân phải di dời thực hiện dự án cầu Trần Hưng Đạo, Chủ tịch UBND phường Hồng Hà Lê Hồng Thắng cho biết, trước 15/2/2026 sẽ hoàn thành điều tra, xác nhận nguồn gốc đất, nhân hộ khẩu và công khai phương án tái định cư, thời gian công khai là 10 ngày. Sau thời gian này UBND phường sẽ tiếp tục tổ chức đối thoại với dân để giải quyết tiếp các vướng mắc.

Do là dự án trọng điểm nên thành phố Hà Nội đã bố trí hơn 200 ha đất tại xã Thư Lâm, TP Hà Nội cho người dân bị ảnh hưởng khi xây cầu Tứ Liên, cầu Ngọc Hồi và cầu Trần Hưng Đạo. Hiện có 7 ô đất cơ bản đã hoàn thành xong việc giải phóng mặt bằng, một số vị trí đã hoàn thành xong hạ tầng, sẵn sàng bàn giao cho các dự án.

"Nhiều người dân trong diện GPMB cầu Tứ Liên đã sang tham quan các ô đất tái định cư. Thông tin về điều kiện hạ tầng kỹ thuật, giao thông, cách bao nhiêu mét đến UBND xã, đến chợ, trường học... đều đã được thông tin đến người dân đầy đủ", ông Thắng chia sẻ.

Chủ tịch UBND phường Hồng Hà Lê Hồng Thắng

Chủ tịch UBND phường Hồng Hà thông tin thêm, Dự án đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo là dự án trọng điểm của thành phố, có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển hạ tầng và diện mạo đô thị của thành phố nói chung và phường Hồng Hà nói riêng.

Để dự án được triển khai đúng tiến độ, hiệu quả, UBND phường mong muốn nhận được sự đồng thuận, ủng hộ của các hộ dân. Các cấp chính quyền cam kết áp dụng và thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân ở mức tốt nhất theo quy định.

Phối cảnh cầu Trần Hưng Đạo

Theo tiến độ, thời gian thực hiện dự án từ 2025-2027, căn cứ vào đó UBND phường xác định xây dựng kế hoạch thực hiện công tác GPMB, thu hồi đất, dự kiến từ 6-9 tháng. UBND TP Hà Nội đã có chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ GPMB, UBND phường sẽ cố gắng tối đa tuy nhiên vẫn đảm bảo thời gian theo đúng quy trình, quy định.

Về giá đền bù, hỗ trợ, theo quy định sẽ được thực hiện theo nguyên tắc quy đổi tỷ lệ 1:1, với giá đất áp dụng bảng giá đất năm 2026 do HĐND TP Hà Nội ban hành. Đối với một số dự án trọng điểm được áp dụng hệ số 2 lần mức bồi thường. Do đó, phường Hồng Hà đang có kiến nghị các sở chuyên ngành tham mưu UBND TP Hà Nội ban hành đơn giá cụ thể. "Chúng tôi cũng kiến nghị và hy vọng các hộ dân sẽ được bồi thường gấp đôi”, ông Thắng nói.

Điểm cầu Trần Hưng Đạo trên địa bàn phường Hồng Hà

Đặc biệt, một điểm mới trong công tác GPMB tại dự án cầu Trần Hưng Đạo là những trường hợp đủ điều kiện xây dựng, khi người dân nhận tiền bàn giao mặt bằng thì UBND phường sẽ bàn giao phương án quyết định kèm theo giấy phép xây dựng.

Những trường hợp đủ điều kiện cấp sổ đỏ, hoặc có sổ đỏ rồi bị cắt xén, UBND phường sẽ điều chỉnh luôn sổ đỏ và trả cho người dân, không yêu cầu phải kê khai thủ tục.

Theo ông Thắng, những nội dung liên quan đến thẩm quyền, trách nhiệm, UBND phường đã chủ động phối hợp với tổ dân phố. Toàn bộ hồ sơ tài liệu cung cấp cho người dân qua mã QR. Duy trì mã QR này để cung cấp tài liệu bổ sung cho người dân nắm được. Đồng thời, phường cũng công bố công khai cán bộ phụ trách từng địa bàn để người dân liên hệ...