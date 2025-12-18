Cầu Trần Hưng Đạo: Mắt xích quan trọng mở rộng không gian phát triển Thủ đô

TPO - Trong chiến lược phát triển hạ tầng của Hà Nội giai đoạn mới, việc đầu tư các cây cầu vượt sông Hồng không chỉ nhằm giải quyết bài toán giao thông trước mắt, mà còn là chìa khóa để mở rộng không gian phát triển đô thị. Trong bức tranh đó, cầu Trần Hưng Đạo được xác định là một công trình quan trọng, góp phần kết nối hai bờ sông, giảm áp lực cho khu vực nội đô.

UBND TP. Hà Nội đã phê duyệt triển khai Dự án thành phần 3 - đầu tư xây dựng cầu Trần Hưng Đạo theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), với tổng mức đầu tư khoảng 8.190 tỷ đồng. Đây là một hợp phần trong tổng thể dự án xây dựng cầu Trần Hưng Đạo có quy mô vốn sơ bộ hơn 16.226 tỷ đồng, thể hiện quyết tâm của thành phố trong việc huy động nguồn lực xã hội để phát triển hạ tầng chiến lược.

Cầu Trần Hưng Đạo nằm trong quy hoạch 18 cầu đường bộ vượt sông Hồng - trục không gian tự nhiên chia cắt Thủ đô nhưng đồng thời cũng là dư địa lớn cho phát triển đô thị. Việc bổ sung các cây cầu mới, trong đó có cầu Trần Hưng Đạo, được kỳ vọng sẽ giảm tải cho các cầu hiện hữu như Chương Dương, Vĩnh Tuy, đồng thời phân bổ lại dòng giao thông, hạn chế tình trạng dồn nén phương tiện vào khu vực trung tâm.

Phối cảnh cầu Trần Hưng Đạo. Ảnh: SG.

Không chỉ là một công trình giao thông, cầu Trần Hưng Đạo còn đóng vai trò như “đòn bẩy” mở rộng không gian đô thị về phía Bắc sông Hồng. Khi khả năng kết nối được cải thiện, các khu vực Đông Bắc và Bắc Thủ đô có điều kiện thu hút đầu tư, phát triển các khu đô thị mới, dịch vụ - thương mại và hệ thống hạ tầng xã hội, từ đó từng bước thực hiện mục tiêu giãn dân khỏi khu vực lõi đô thị.

Theo quy hoạch, dự án có điểm đầu tại khu vực ngã 5 Trần Hưng Đạo - Trần Thánh Tông - Lê Thánh Tông (quận Hai Bà Trưng cũ) và điểm cuối kết nối với phố Nguyễn Sơn (quận Long Biên cũ), với tổng chiều dài tuyến khoảng 4,18 km. Cầu chính dài 870 m, sử dụng kết cấu vòm thép với hình tượng vô cực, không chỉ đáp ứng yêu cầu kỹ thuật mà còn tạo điểm nhấn kiến trúc trên trục cảnh quan sông Hồng. Hệ thống cầu dẫn và các nút giao được thiết kế đồng bộ nhằm bảo đảm tổ chức giao thông thông suốt, hạn chế xung đột dòng xe.

Việc triển khai dự án theo hình thức PPP, với nguồn vốn do nhà đầu tư tự huy động, được xem là một giải pháp quan trọng trong bối cảnh nhu cầu đầu tư hạ tầng của Hà Nội ngày càng lớn, trong khi nguồn lực ngân sách còn hạn chế. Mô hình này giúp thành phố đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, đồng thời tập trung ngân sách cho các lĩnh vực an sinh và phát triển khác.

Cầu chính của dự án cầu Trần Hưng Đạo dài 870 m, sử dụng kết cấu vòm thép với hình tượng vô cực. Ảnh: SG.

Cầu Trần Hưng Đạo cũng nằm trong tổng thể các dự án cầu mới vượt sông Hồng như Tứ Liên, Thượng Cát, Ngọc Hồi, tạo nên mạng lưới hạ tầng khung cho Thủ đô. Khi các công trình này được hoàn thành, Hà Nội sẽ hình thành hệ thống kết nối liên hoàn giữa hai bờ sông, gắn kết với các trục vành đai và mạng lưới giao thông liên vùng, tạo nền tảng cho phát triển đô thị đa cực.

Cầu Trần Hưng Đạo được thiết kế chú trọng yếu tố thẩm mỹ, cây xanh và chiếu sáng được kỳ vọng sẽ góp phần cải thiện diện mạo đô thị hai bên sông Hồng.