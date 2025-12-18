Đề xuất tăng lương cho lao động đi làm việc ở nước ngoài

TPO - Bộ Nội vụ đề xuất tăng mức lương cơ bản cho người lao động đi làm việc ở châu Âu, châu Mỹ... nhằm cải thiện thu nhập cho người lao động và phù hợp với tình hình thực tế tại những thị trường này.

Bộ Nội vụ đang lấy ý kiến đối với dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21 Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũ, trong đó đáng chú ý là đề xuất tăng mức lương cơ bản cho lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài tại nhiều thị trường lớn như châu Âu, châu Mỹ nhằm cải thiện thu nhập và phù hợp với thực tiễn.

Theo Bộ Nội vụ, việc điều chỉnh này xuất phát từ thực tế chi phí sinh hoạt tại các quốc gia tiếp nhận lao động ngày càng tăng, trong khi mức lương hiện hành chưa theo kịp biến động của thị trường lao động quốc tế.

Bộ Nội vụ đề xuất tăng lương cho lao động đi làm việc ở nước ngoài. Ảnh: Dolab.

Cụ thể, với thị trường châu Âu, Bộ Nội vụ đề xuất mức lương cơ bản từ 700 USD/tháng trở lên đối với hợp đồng lao động từ 1 năm trở lên. Trường hợp quốc gia tiếp nhận quy định mức lương tối thiểu cao hơn thì áp dụng theo quy định của nước sở tại.

Đối với hợp đồng lao động có thời hạn từ 6 tháng đến dưới 1 năm, mức lương cơ bản được đề xuất từ 900 USD/tháng trở lên, tiền làm thêm giờ thực hiện theo quy định của nước tiếp nhận.

Tại thị trường châu Mỹ, mức lương cơ bản đối với hợp đồng từ 1 năm trở lên được đề xuất tăng lên tối thiểu 600 USD/tháng. Với hợp đồng từ 6 tháng đến dưới 1 năm, mức lương cơ bản cũng được đề xuất từ 900 USD/tháng trở lên, bảo đảm phù hợp với mặt bằng tiền lương và chi phí sinh hoạt tại khu vực này.

Bên cạnh điều chỉnh tiền lương, dự thảo Thông tư cũng đề xuất bổ sung và làm rõ trách nhiệm chi trả các khoản chi phí, bảo hiểm tại nhiều thị trường.

Theo đó, tại thị trường Trung Quốc và Ma Cao (Trung Quốc), người sử dụng lao động có trách nhiệm chi trả chi phí bảo hiểm y tế và bảo hiểm tai nạn lao động cho lao động Việt Nam. Với các nước Đông Nam Á, người lao động được tham gia bảo hiểm theo quy định của nước tiếp nhận, chi phí do người lao động và người sử dụng lao động cùng chi trả theo quy định sở tại.

Đối với lao động làm việc trên biển quốc tế, Bộ Nội vụ đề xuất nước tiếp nhận lao động chi trả vé máy bay lượt đi và lượt về, đồng thời thực hiện trách nhiệm hồi hương theo quy định của Công ước Lao động Hàng hải 2006 (MLC 2006).

Dự thảo cũng sửa đổi mức trần giá dịch vụ môi giới, theo hướng không vượt quá 0,5 tháng tiền lương cho mỗi 12 tháng làm việc. Trường hợp hợp đồng có thời hạn từ 36 tháng trở lên, mức trần không quá 1,5 tháng tiền lương theo hợp đồng.

Theo Bộ Nội vụ, các đề xuất sửa đổi lần này nhằm bảo vệ tốt hơn quyền lợi của người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.