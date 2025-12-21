Cơ chế đặc thù cho Trung tâm Tài chính quốc tế TPHCM, Đà Nẵng

TPO - Trung tâm Tài chính quốc tế tại TPHCM và Đà Nẵng sẽ có những cơ chế đặc thù, vượt trội về thủ tục đăng ký thành viên, thời hạn xử lý hồ sơ, cùng các chính sách vượt trội về thuế, ngân hàng, bảo hiểm…

Một trung tâm, hai địa điểm

Sáng 21/12, tại hội nghị công bố thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đã giới thiệu về 8 nghị định của Chính phủ triển khai Nghị quyết số 222/2025 của Quốc hội về Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Hòa Bình khẳng định, việc thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam là bước chuẩn bị quan trọng cho kỷ nguyên tăng tốc phát triển, là đòi hỏi tất yếu của thực tiễn, được đánh giá là động lực mới cho tăng trưởng của đất nước.

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Hòa Bình. Ảnh: VGP.

Đề cập đến các nội dung cụ thể, lãnh đạo Chính phủ cho biết, Nghị định về thành lập Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam quyết định phát triển theo định hướng "một trung tâm, hai địa điểm" tại TPHCM và Đà Nẵng.

Theo đó, định hướng phát triển ưu tiên tại từng địa điểm để bổ trợ tương hỗ lẫn nhau. TPHCM phát triển hệ sinh thái tài chính toàn diện và đa dạng; cung cấp các dịch vụ tài chính truyền thống và chuyên sâu, khai thác tác động cộng hưởng, tương hỗ của các dịch vụ tài chính.

Tại TP. Đà Nẵng sẽ phát triển hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, công nghệ số và tài chính bền vững, tạo nền tảng thử nghiệm có kiểm soát cho các mô hình tài chính mới.

Trong khi đó, Nghị định về chính sách tài chính trong Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam đưa ra nhiều cơ chế đặc thù, vượt trội. Trong đó đơn giản hóa thủ tục đăng ký thành viên Trung tâm tài chính quốc tế: Giấy chứng nhận đăng ký thành viên đồng thời là giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; thời hạn xử lý hồ sơ chỉ 7 ngày làm việc.

Về chính sách thuế, các ngành nghề ưu tiên phát triển hưởng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp 10% trong 30 năm (bằng 1/2 mức thuế suất hiện hành), trong đó được miễn không quá 4 năm và giảm 50% không quá 9 năm tiếp theo. Các ngành nghề còn lại cũng được hưởng thuế suất ưu đãi 15% trong 15 năm, trong đó được miễn không quá 2 năm và giảm 50% không quá 4 năm tiếp theo.

Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học, người có trình độ chuyên môn cao đến hết năm 2030. Miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết bị, nguyên liệu, linh kiện nhập khẩu để tạo tài sản cố định cho dự án đầu tư trong Trung tâm Tài chính quốc tế.

Đồng thời cho phép ngân hàng, bảo hiểm áp dụng chế độ tài chính quốc tế và vận hành cơ chế thử nghiệm (Sandbox) cho Fintech. Phát triển thị trường vốn mới qua huy động vốn cộng đồng, trái phiếu xanh.

Tạo thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh

Về Nghị định về chính sách nhập cảnh, xuất cảnh, cư trú đối với người nước ngoài tại Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam: cơ quan điều hành xác định nhà đầu tư quan trọng được ưu đãi cấp thị thực, thẻ tạm trú, giải quyết thường trú với các tiêu chí theo hướng tạo thuận lợi cho người nước ngoài nhập cảnh.

Thời hạn thị thực, thẻ tạm trú không quá 10 năm (thời hạn thị thực hiện hành tối đa 5 năm); vợ, chồng, con dưới 18 tuổi đi cùng cũng được xem xét cấp thị thực hoặc thẻ tạm trú với thời hạn tương ứng.

Xem xét cho thường trú đối với người nước ngoài làm việc lâu dài tại Trung tâm Tài chính quốc tế. Đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ; thời hạn xử lý tối đa 3 ngày làm việc.

Nhiều chính sách đặc thù vượt trội tại Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam.

(Ảnh minh họa)

Về Nghị định về đất đai và môi trường trong Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam, giao UBND 2 thành phố quyết định giao đất, cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, gia hạn và điều chỉnh thời hạn sử dụng đất đối với các dự án đầu tư của thành viên. Cơ quan quản lý đất đai 2 thành phố cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất lần đầu cho các thành viên.

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư là căn cứ để thực hiện các thủ tục về cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất. Đa dạng hóa hình thức đăng ký môi trường thông qua UBND cấp xã, Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc cơ quan điều hành...

Phó Thủ tướng khẳng định, Chính phủ quyết tâm triển khai Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam quyết liệt, hiệu quả, qua đó đóng góp cho nền kinh tế như kỳ vọng đặt ra.