Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình làm việc với tỉnh Quảng Ninh

TPO - Ngày 20/12, Đoàn công tác Chính phủ do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã làm việc với UBND tỉnh Quảng Ninh về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xuất nhập khẩu, phát triển hạ tầng, nhà ở xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia và việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình đã làm việc với UBND tỉnh Quảng Ninh về tình hình sản xuất kinh doanh, đầu tư công, xuất nhập khẩu, phát triển hạ tầng, nhà ở xã hội, các chương trình mục tiêu quốc gia và việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Báo cáo tại buổi làm việc, Quảng Ninh cho biết năm 2025 tỉnh triển khai chủ đề công tác “Bứt phá trong phát triển kinh tế, tạo đà cho nhiệm kỳ mới”, tập trung giải phóng nguồn lực, phân cấp, phân quyền, nâng trách nhiệm người đứng đầu, triển khai hiệu quả các khâu đột phá chiến lược và làm mới động lực tăng trưởng, nhất là khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển nhân lực chất lượng cao.

Theo UBND tỉnh, kinh tế Quảng Ninh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng 2 con số; tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2025 ước đạt 11,89%. Quy mô nền kinh tế ước đạt 368.445 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người ước trên 10.400 USD. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước 117.827 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ 2024. Thu ngân sách nhà nước ước 82.235 tỷ đồng, bằng 149% dự toán Trung ương, bằng 143% dự toán tỉnh và tăng 53% so với năm 2024. Công tác quy hoạch, đất đai, tài nguyên môi trường, đầu tư xây dựng tiếp tục được tăng cường; tỷ lệ phủ kín quy hoạch phân khu đạt trên 80%, tỷ lệ đô thị hóa 75,8%. Tỉnh cũng cho biết thu hút vốn đầu tư trong nước ngoài ngân sách đạt 475.858 tỷ đồng, gấp 15,8 lần so với năm trước; quốc phòng – an ninh, chủ quyền biên giới, biển đảo và trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Phát biểu tại hội nghị, ông Bùi Văn Khắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh năm 2025 có nhiều biến động khó lường, song tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt và đồng bộ, qua đó tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi và thúc đẩy các ngành, lĩnh vực phát triển. Trong năm, Quảng Ninh khởi công, khánh thành và gắn biển 96 dự án, công trình chào mừng các sự kiện lớn; hoàn thành kế hoạch nhà ở xã hội năm 2025 với 2.464 căn, đạt 112% chỉ tiêu Thủ tướng giao; đồng thời bố trí dự kiến 49 vị trí phát triển nhà ở xã hội với trên 56.000 căn cho giai đoạn tới.

Với các chương trình mục tiêu quốc gia, Quảng Ninh cho biết chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 đã đạt và vượt 28/29 chỉ tiêu; tỉnh được công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; hoàn thành trước 3 năm chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025. Về mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, tỉnh đã sắp xếp 54 đơn vị hành chính cấp xã theo đúng quy định; từ 1/7/2025 đến nay, hoạt động của các xã, phường, đặc khu được triển khai thông suốt, kịp thời tháo gỡ khó khăn, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Tại buổi làm việc, Quảng Ninh kiến nghị Chính phủ ủng hộ đầu tư tuyến đường sắt kết nối liên tỉnh và nội tỉnh; xây dựng cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Khu kinh tế Vân Đồn; thí điểm cửa khẩu thông minh tại cửa khẩu quốc tế Móng Cái – Đông Hưng; đồng thời có cơ chế điều tiết điện để khai thác hiệu quả nguồn điện sản xuất tại địa phương và tháo gỡ vướng mắc một số dự án tồn đọng.

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình chúc mừng và đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm của Quảng Ninh trong thời gian qua.

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình chúc mừng và đánh giá cao nỗ lực, quyết tâm của Quảng Ninh, khẳng định tỉnh là điểm sáng về đổi mới, sáng tạo dù “không gian kinh tế không được mở rộng như nhiều địa phương khác”. Phó Thủ tướng ghi nhận tỉnh không chỉ hoàn thành chỉ tiêu nhà ở xã hội mà còn được người dân đánh giá cao chất lượng các công trình; các chương trình mục tiêu quốc gia triển khai bài bản, thể hiện tính chủ động của một địa phương giàu kinh nghiệm phát triển.

Đối với các đề xuất, Phó Thủ tướng Thường trực đánh giá cao tầm nhìn của tỉnh trong việc chủ động kiến nghị cơ chế đặc thù cho Khu kinh tế Vân Đồn và hệ thống đường sắt kết nối, đồng thời lưu ý cần phối hợp, thống nhất với các địa phương đang đề xuất chính sách đặc thù; với đường sắt phải quy hoạch chi tiết, nghiên cứu hình thức đầu tư và hiệu quả khai thác để phát huy tối đa công năng.

Về mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Phó Thủ tướng nhận xét bộ máy mới đã sớm bắt nhịp, vận hành hiệu quả, song Quảng Ninh cần tiếp tục làm tốt hơn nữa, nhất là chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp, đầu tư hạ tầng số, nâng năng lực quản trị xã hội và quản trị kinh tế ở cấp xã. Phó Thủ tướng Thường trực yêu cầu các bộ, ngành tiếp thu, nghiên cứu và trả lời ngay các kiến nghị của Quảng Ninh, đồng thời tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, phân quyền để tạo thuận lợi cho địa phương triển khai các mục tiêu mới.