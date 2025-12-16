Tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2025 của Quảng Ninh đứng đầu cả nước

TPO - Tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2025 của Quảng Ninh đạt 11,89%, đây là mức cao nhất từ trước đến nay và đứng đầu cả nước. Cùng với đó, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 82.235 tỷ đồng.

Tại kỳ họp thứ 34 diễn ra trong hai ngày 15-16/12/2025, HĐND tỉnh Quảng Ninh đã thống nhất đánh giá, năm 2025 Quảng Ninh đạt nhiều kết quả khá toàn diện. Đáng chú ý, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 11,89%, được nêu là mức cao nhất từ trước đến nay và đứng đầu cả nước.

Cùng với đó, tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 82.235 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 64.435 tỷ đồng, còn thu tiền sử dụng đất ước 26.460 tỷ đồng sau khi “điểm nghẽn” được tháo gỡ.

Tuy nhiên, HĐND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra tăng trưởng GRDP năm 2025 dù cao nhưng chưa đạt các mục tiêu do Tỉnh ủy đề ra và chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ giao. Đồng thời một số dự án trọng điểm còn chậm tiến độ, công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng có mặt chưa đáp ứng yêu cầu.

Trên cơ sở thảo luận và biểu quyết, HĐND tỉnh thông qua các chỉ tiêu chủ yếu năm 2026, trong đó mục tiêu GRDP trên 12,5% được đặt lên hàng đầu. Cùng nhóm chỉ tiêu kinh tế quan trọng, tỉnh đặt mục tiêu tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn trên 74.000 tỷ đồng (thu nội địa trên 56.500 tỷ đồng, thu xuất nhập khẩu 17.500 tỷ đồng).

Về xã hội, Quảng Ninh phấn đấu chỉ số phát triển con người (HDI) thuộc nhóm 5 địa phương đứng đầu cả nước, tuổi thọ trung bình 75,2 tuổi, tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế trên 96,6%, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia 93% và “không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia”.

Đại biểu HĐND tỉnh Quảng Ninh biểu quyết thông qua các nghị quyết tại Kỳ họp. Ảnh: QMG.

Thông báo của HĐND tỉnh cho biết Quảng Ninh xác định chủ đề công tác năm 2026 là Đột phá trong tăng trưởng kinh tế, nâng cao chất lượng đô thị, sớm đạt tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương” và nhấn mạnh 2026 là năm đầu triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030.

Ở tầm trung hạn, HĐND tỉnh thông tin Kế hoạch 5 năm 2026-2030 đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP bình quân trên 12%/năm, tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo đến năm 2030 trên 18%, GRDP bình quân đầu người trên 20.000 USD, tỷ trọng kinh tế số trong GRDP 30%, đóng góp TFP vào tăng trưởng trên 55%…

Để hiện thực hóa mục tiêu năm 2026, HĐND tỉnh nêu định hướng nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm theo hướng: cơ cấu lại và xác lập mô hình tăng trưởng dựa vào khoa học -công nghệ, đổi mới sáng tạo; tăng trưởng xanh, bao trùm, đồng thời nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định địa bàn.