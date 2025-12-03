Triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ tại Quảng Ninh

TPO - Ngày 3/12, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Bộ Chính trị quyết định điều động, phân công ông Quản Minh Cường - Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng, giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, nhiệm kỳ 2025 - 2030, và tham gia Đảng ủy Quân khu 3.

Tham dự hội nghị có ông Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Nguyễn Quang Dương - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Vũ Đại Thắng - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh; Thiếu tướng Lương Văn Kiểm - Tư lệnh Quân khu 3 cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương.

Ông Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, trao Quyết định cho đồng chí Quản Minh Cường - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương công bố Quyết định số 2568-QĐNS/TW ngày 28/11/2025 của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định điều động ông Quản Minh Cường thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Cao Bằng nhiệm kỳ 2025-2030; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh nhiệm kỳ 2025-2030 và chỉ định tham gia Đảng ủy Quân khu 3.

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, khẳng định, ông Quản Minh Cường là cán bộ được đào tạo bài bản, trưởng thành qua nhiều môi trường công tác, có năng lực và kinh nghiệm trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị. Tư duy nhạy bén, phương pháp làm việc khoa học, phong cách chỉ đạo quyết liệt, sâu sát cơ sở. Ở mỗi cương vị được phân công, ông Quản Minh Cường luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đóng góp quan trọng vào kết quả chung của các cơ quan, đơn vị, địa phương nơi mình công tác.

Ông Lê Minh Hưng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, phát biểu giao nhiệm vụ.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương bày tỏ tin tưởng, với bản lĩnh, kinh nghiệm và tinh thần trách nhiệm, ông Quản Minh Cường sẽ hoàn thành xuất sắc trọng trách Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh; đồng thời đề nghị tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các cấp, ngành trong tỉnh tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh, đưa Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Quản Minh Cường - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, trân trọng cảm ơn sự tin tưởng, phân công của Bộ Chính trị; đồng thời khẳng định đây là dấu mốc quan trọng, là vinh dự lớn nhưng cũng là trách nhiệm rất nặng nề trước Trung ương Đảng, trước Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Quảng Ninh.

Ông Quản Minh Cường - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh, phát biểu nhận nhiệm vụ.

Ông cho biết sẽ nỗ lực cao nhất, nhanh chóng nắm bắt tình hình địa phương, không ngừng học hỏi, giữ vững nguyên tắc, tận tâm, tận lực cùng tập thể Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ và cả hệ thống chính trị trong tỉnh củng cố khối đại đoàn kết, thống nhất, tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XVI Đảng bộ tỉnh; xây dựng Quảng Ninh giàu mạnh, văn minh, hiện đại, hạnh phúc, trở thành thành phố trực thuộc Trung ương trước năm 2030.

Chia sẻ một số định hướng chiến lược thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường nhấn mạnh, Quảng Ninh sẽ kiên định mục tiêu trở thành một cực tăng trưởng toàn diện của khu vực phía Bắc, nhưng theo hướng “xanh hơn, bền vững hơn và có chiều sâu hơn”, gắn với thực hiện hiệu quả ba đột phá chiến lược. Tỉnh tiếp tục là hình mẫu về tinh thần đổi mới, nhưng là đổi mới có trọng tâm, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh làm động lực chính cho phát triển.