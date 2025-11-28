Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Xã hội

Google News

Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

Trường Phong - Như Ý
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Vũ Đại Thắng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Chiều 28/11, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương - Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tại hội nghị, ông Nguyễn Quang Dương thông tin, vì lý do bất khả kháng và đột xuất mới phát sinh về vấn đề sức khoẻ, và căn cứ nguyện vọng cá nhân của ông Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, Bộ Chính trị quyết định để ông Nguyễn Đức Trung thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, điều động giữ chức Phó trưởng Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương.

Bộ Chính trị quyết định, ông Vũ Đại Thắng thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức Bí thư tỉnh ủy Quảng Ninh; điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2025-2030.

trao.jpg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc tặng hoa chúc mừng tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Vũ Đại Thắng

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết, ông Vũ Đại Thắng được Bộ Chính trị chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, giới thiệu để bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Vũ Đại Thắng sinh năm 1975, quê quán TP Hà Nội. Ông có trình độ Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Luật, Thạc sĩ Quan hệ Quốc tế. Ông là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XII, Ủy viên Trung ương Đảng khoá XIII.

bi-thu.jpg

Ông Vũ Đại Thắng có nhiều năm công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, sau đó, giữ chức Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam trong giai đoạn 3/2014 - 3/2018.

Sau đó, ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian từ tháng 3/2018 đến tháng 7/2020.

Từ tháng 8/2020 đến tháng 10/2024, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình. Từ tháng 10/2024 đến tháng 11/2025, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh.

Như vậy, sau khi công bố quyết định của Bộ Chính trị, Thường trực Thành ủy Hà Nội khoá XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030, gồm Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc và các Phó Bí thư: Nguyễn Văn Phong (Phó Bí thư Thường trực); Phùng Thị Hồng Hà (Chủ tịch HĐND TP); Nguyễn Trọng Đông; Vũ Đại Thắng.

Trường Phong - Như Ý
#Thành ủy Hà Nội #Công tác cán bộ #Bộ Chính trị #Công bố quyết định cán bộ #Ông Vũ Đại Thắng làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

