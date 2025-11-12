Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Chuyển động văn hóa Sách Góc nhìn
Giải trí Phim ảnh Hậu trường sao Âm nhạc Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức trong nước Hoa hậu Việt Nam Quốc tế
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Âm nhạc
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Xã hội

Google News

Thành ủy Hà Nội thực hiện quy trình kiện toàn các chức danh lãnh đạo chủ chốt

Trường Phong
0:00
00:00 / 00:00
1X
1.25X
1.5X
2X

TPO - Sáng 12/11, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội họp, tiến hành thực hiện quy trình về công tác cán bộ, kiện toàn và giới thiệu kiện toàn các chức danh chủ chốt, như chủ tịch HĐND, chủ tịch UBND, phó chủ tịch HĐND, phó chủ tịch UBND thành phố, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và điều chỉnh cơ cấu Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVIII.

Sáng 12/11, Hội nghị lần thứ hai Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội (khóa XVIII) tiến hành họp bàn các nội dung quan trọng về công tác cán bộ và các chương trình, quy chế mang tính định hướng, quyết định cho cả nhiệm kỳ.

tienphong-1211duyngoc.jpg
Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc phát biểu khai mạc hội nghị. Ảnh: Viết Thành.

Theo chương trình, hội nghị làm việc trong 1 ngày. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố sẽ xem xét, thảo luận 10 nội dung, bao gồm các nội dung nhằm bảo đảm hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy và triển khai ngay việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVIII, gồm:

Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy và Thường trực Thành ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030; Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030; Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030...

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cũng xem xét, thông qua chủ trương quan trọng về việc phân cấp quản lý các lĩnh vực hạ tầng, kinh tế - xã hội; phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; phân cấp, ủy quyền nhiệm vụ cho cấp xã; xem xét, thông qua chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường kết nối sân bay Gia Bình với Thủ đô Hà Nội theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng Xây dựng - Chuyển giao (BT).

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố sẽ xem xét, thông qua Đề án số lượng, tên gọi, phạm vi lĩnh vực phụ trách của các Ban của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội; số lượng đại biểu HĐND thành phố hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031; thực hiện quy trình các bước về công tác cán bộ chủ chốt thành phố.

Phát biểu khai mạc hội nghị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc cho biết, hội nghị tiến hành thực hiện quy trình về công tác cán bộ, kiện toàn và giới thiệu kiện toàn các chức danh chủ chốt trong lãnh đạo thành phố sau đại hội, gồm: chủ tịch HĐND thành phố, chủ tịch UBND thành phố, phó chủ tịch HĐND thành phố, phó chủ tịch UBND thành phố, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy và điều chỉnh cơ cấu Ban Thường vụ Thành ủy khóa XVIII.

Hội nghị cũng thảo luận và quyết nghị nhiều nội dung rất quan trọng, không chỉ định hướng cho trước mắt, mà có tính chất lâu dài cho cả nhiệm kỳ, góp phần cụ thể hóa, tổ chức thực hiện thông suốt, đột phá và có trách nhiệm các quyết sách, nghị quyết chiến lược của Trung ương trên địa bàn Thủ đô.

"Khối lượng công việc rất lớn, thời gian không nhiều, đề nghị các đồng chí tập trung trí tuệ, phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất trước Đảng bộ và nhân dân Thủ đô, phát biểu cho ý kiến vào các văn bản trình Ban Chấp hành", Bí thư Thành ủy Hà Nội nói.

Trường Phong
#Hà Nội #Thành ủy Hà Nội #Bí thư Thành ủy Hà Nội #Bí thư Hà Nội #Công tác nhân sự #kiện toàn nhân sự lãnh đạo Hà Nội #quy trình công tác cán bộ #kiện toàn các chức danh chủ chốt

Xem thêm

Cùng chuyên mục