Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Nguyễn Đức Trung làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội

TPO - Ngày 10/11, Bộ Chính trị công bố quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Đức Trung, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khoá XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Tân Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Trung sinh năm 1974, quê quán tỉnh Thanh Hóa. Ông Trung có trình độ Thạc sĩ Kinh tế chính trị, Cử nhân Kinh tế, Cử nhân Tiếng Anh.

Ông Nguyễn Đức Trung tại trụ sở Thành ủy Hà Nội, chiều 10/11. Ảnh: Hữu Thắng.



Ông Nguyễn Đức Trung có thời gian dài công tác tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước đây, từng trải qua nhiều chức vụ: Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ; Vụ trưởng Vụ Kinh tế địa phương và Lãnh thổ; Vụ trưởng Vụ Kết cấu hạ tầng và Đô thị. Ông từng giữ chức Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong thời gian 1/2019 – 2/2020, rồi được điều động làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Từ tháng 3/2020 đến tháng 7/2021, ông là Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An.

Tháng 11/2024, ông giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An. Tháng 10/2025, tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX, ông Nguyễn Đức Trung tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Trước đó, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh được Ban Chấp hành Trung ương bầu giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.