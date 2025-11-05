Tân Bí thư Nguyễn Duy Ngọc và những bài toán cần lời giải cho Thủ đô

Khi Hà Nội bước vào giai đoạn phát triển mới, người dân Thủ đô đặt nhiều kỳ vọng vào tân Bí thư Thành ủy Nguyễn Duy Ngọc: Làm sao để Hà Nội thực sự trở thành đô thị hiện đại, đáng sống, văn minh, năng động.

Hà Nội - trung tâm chính trị, hành chính quốc gia, nơi hội tụ và lan tỏa tinh hoa văn hóa dân tộc đang đứng trước thời cơ lớn nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức.

Kỳ vọng mới và sức ép trách nhiệm

Việc Bộ Chính trị điều động, phân công tân Bí thư Thành ủy Hà Nội không chỉ mang ý nghĩa là làm công tác cán bộ đơn thuần mà còn thể hiện niềm tin, kỳ vọng của Trung ương vào sự đổi mới và chuyển động mạnh mẽ hơn của Thủ đô.

Bộ Chính trị điều động, phân công ông Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa 18, nhiệm kỳ 2025-2030. Ảnh: Nhật Nam

Người dân Hà Nội mong đợi một luồng gió mới trong tư duy lãnh đạo, phong cách điều hành, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Bởi lẽ, Hà Nội không chỉ là nơi tập trung đông dân cư mà còn là “bộ mặt” của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Mọi bước tiến hay sự trì trệ của Hà Nội đều tác động mạnh đến tâm lý và niềm tin của người dân cả nước.

Vì vậy, thách thức đặt ra với người đứng đầu mới là rất lớn. Chậm cải thiện hạ tầng giao thông, ô nhiễm không khí, úng ngập cục bộ mỗi khi mưa lớn, hàng trăm dự án treo kéo dài nhiều năm…, tất cả đang là những “điểm nghẽn” kìm hãm sự phát triển của Thủ đô.

Giải quyết được những việc này, Hà Nội sẽ thay đổi bộ mặt; nếu không, mọi khẩu hiệu phát triển hiện đại - xanh - thông minh sẽ vẫn chỉ là lời hứa.

Bài toán giảm ùn tắc, mở lối giao thông cho phát triển

Không có gì khiến người dân Thủ đô mệt mỏi hơn cảnh tắc đường. Hàng giờ đồng hồ chen chúc, nhích từng mét vào giờ cao điểm ở các trục đường như Láng, Nguyễn Trãi, Giải Phóng, Trường Chinh... đã trở thành nỗi ám ảnh thường nhật.

Dù thành phố đã có nhiều nỗ lực mở rộng, làm mới, đầu tư hàng chục nghìn tỷ đồng cho các tuyến đường vành đai, đường sắt đô thị, hầm chui, cầu vượt nhưng kết quả vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng. Nguyên nhân nằm ở tốc độ tăng phương tiện cơ giới, quy hoạch đô thị thiếu đồng bộ, việc di dời cơ quan, trường đại học, bệnh viện ra khỏi nội đô còn chậm và ý thức tham gia giao thông của một bộ phận người dân chưa cao.

Tắc đường vào giờ cao điểm đã trở thành nỗi ám ảnh thường nhật của người dân Thủ đô. Ảnh: Nam Khánh.

Tân Bí thư Hà Nội phải cùng tập thể Thành ủy, UBND thành phố tìm lời giải căn cơ cho bài toán này: Quy hoạch lại không gian đô thị, đẩy nhanh tiến độ các tuyến metro, tăng cường giao thông công cộng, hạn chế phương tiện cá nhân theo lộ trình rõ ràng, ứng dụng công nghệ quản lý giao thông thông minh.

Giảm ùn tắc không chỉ là việc của ngành giao thông mà là bài toán của cả bộ máy - từ quy hoạch, xây dựng đến ý thức người dân. Khi giao thông thông suốt, năng suất lao động, chất lượng sống, môi trường đầu tư đều sẽ được cải thiện.

Ô nhiễm, ngập lụt - “nỗi đau cố hữu” của Thủ đô

Một cơn mưa lớn là đủ khiến nhiều tuyến phố Hà Nội biến thành “sông”. Hệ thống thoát nước cũ kỹ, quy hoạch không theo kịp tốc độ đô thị hóa, nhiều hồ điều hòa bị san lấp, cống ngầm tắc nghẽn - tất cả khiến bài toán chống ngập luôn trong tình trạng “chữa cháy”.

Cùng với đó, ô nhiễm không khí thường xuyên ở mức báo động. Bụi mịn, khói xe, đốt rác thải, xây dựng thiếu che chắn… khiến Hà Nội nhiều ngày đứng top đầu các thành phố ô nhiễm nhất thế giới.

Lãnh đạo thành phố cần coi đây là vấn đề an ninh phi truyền thống, không chỉ là chuyện môi trường mà còn liên quan đến sức khỏe hàng triệu người dân hiện tại và tương lai.

Giải pháp phải mang tính tổng thể: Bảo vệ và mở rộng không gian xanh, xử lý nghiêm các nguồn phát thải công nghiệp, kiểm soát chặt việc đốt rác, tăng tỷ lệ cây xanh và mặt nước, di dời các cơ sở sản xuất gây ô nhiễm khỏi nội đô... Đó chắc chắn sẽ là những giải pháp có thể thực hiện.

Nhiều tuyến phố của Hà Nội thường xuyên hóa thành sông sau những trận mưa lớn. Ảnh: Nam Khánh

Đặc biệt, thành phố cần đổi mới cơ chế phối hợp giữa các sở, ngành như Giao thông - Xây dựng - Tài nguyên Môi trường - Quy hoạch, để tránh tình trạng “mạnh ai nấy làm”, gây lãng phí và thiếu hiệu quả.

Hà Nội có thể học kinh nghiệm của nhiều thành phố châu Á đã từng ô nhiễm nặng nhưng chuyển mình thành công, như Seoul hay Bangkok, bằng cách đồng bộ hóa quy hoạch đô thị với quy hoạch môi trường, phát triển “đô thị bọt biển” - thành phố có khả năng “thấm nước”, “thở được”.

Bài toán chỉnh trang đô thị - trả lại vẻ đẹp cho Thủ đô ngàn năm văn hiến

Một trong những điều khiến người dân và du khách tiếc nuối là diện mạo Thủ đô nhiều nơi bị “băm nát” bởi xây dựng tùy tiện, quảng cáo lộn xộn, dây điện chằng chịt, mặt tiền phố cổ bị biến dạng. Hà Nội cần một cuộc chỉnh trang mạnh mẽ, toàn diện để vừa gìn giữ bản sắc, vừa tạo diện mạo hiện đại, văn minh.

Chỉnh trang không chỉ là lát lại vỉa hè hay sơn sửa mặt tiền, mà là tái tạo không gian công cộng, sắp xếp lại trật tự đô thị, trả lại vẻ đẹp cho phố phường. Những con phố đi bộ quanh Hồ Gươm, phố Trịnh Công Sơn hay sắp tới là khu vực quanh Thành cổ Sơn Tây đã cho thấy sức sống mới khi không gian đô thị được tổ chức lại hợp lý.

Hà Nội có đủ điều kiện để trở thành “thành phố của cây xanh, hồ nước và ánh sáng”, nơi người dân có thể tự hào về cảnh quan sống của mình. Nhưng để làm được, cần một tầm nhìn dài hạn, không “manh mún theo nhiệm kỳ”, cùng quyết tâm cao trong tổ chức thực hiện.

Bài toán tháo gỡ dự án tồn đọng - khơi thông nguồn lực

Theo thống kê, trên địa bàn Hà Nội hiện còn hàng trăm dự án treo, chậm triển khai hoặc bỏ hoang nhiều năm. Nhiều khu vực đất vàng bị bỏ phí trong khi người dân không thể xây dựng, cải tạo nhà cửa vì vướng quy hoạch. Đây là biểu hiện của lãng phí lớn về tài nguyên và cơ hội phát triển.

Tân Bí thư Hà Nội cần chỉ đạo rà soát toàn bộ các dự án chậm triển khai, công khai, minh bạch danh sách, nguyên nhân và lộ trình xử lý. Dự án nào có năng lực, cho gia hạn; dự án nào vi phạm, thu hồi dứt khoát.

Song song đó, cần cải cách mạnh thủ tục đầu tư, cấp phép xây dựng, đấu giá đất đai, tránh tình trạng “hành chính lòng vòng” khiến doanh nghiệp nản lòng, nhà đầu tư e ngại.

Khi nguồn lực đất đai, vốn xã hội được khơi thông, Hà Nội sẽ có thêm động lực để thực hiện các mục tiêu lớn: xây dựng đô thị thông minh, phát triển nhà ở xã hội, đầu tư hạ tầng giao thông, dịch vụ công chất lượng cao.

Hà Nội phải chuyển mình, tăng tốc

Để Hà Nội chuyển mình, tăng tốc, điều cốt lõi là thay đổi cách làm việc và tư duy quản trị. Tân Bí thư không thể đơn độc mà phải khơi dậy tinh thần trách nhiệm, năng lực hành động trong toàn bộ hệ thống chính trị, từ Thành ủy, HĐND, UBND đến phường, xã; cần xây dựng văn hóa “nói đi đôi với làm”, “làm đến nơi đến chốn”, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, xử lý nghiêm cán bộ trì trệ, né tránh, đùn đẩy.

Đồng thời, tân Bí thư Thành ủy phải khơi dậy sức dân, coi người dân, doanh nghiệp là đối tác đồng hành, đối tượng phục vụ, không phải đối tượng quản lý hành chính đơn thuần. Khi người dân thấy chính quyền quyết liệt, minh bạch, họ sẽ sẵn sàng ủng hộ, hợp tác, đóng góp trí tuệ và nguồn lực cho sự phát triển chung.

Tầm nhìn cho Thủ đô phát triển mạnh mẽ

Từ nay đến năm 2030, Hà Nội đặt mục tiêu trở thành thành phố “xanh - thông minh - hiện đại”, trung tâm sáng tạo của khu vực Đông Nam Á, hướng tới 2045 là thành phố toàn cầu.

Để đạt được mục tiêu này, tập thể lãnh đạo thành phố, đặc biệt là tân Bí thư Thành ủy phải là “hạt nhân chính trị”, lãnh đạo hệ thống chính trị thành phố vận hành hiệu quả, đồng thời tạo đột phá trong 3 khâu là thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực.

Một Hà Nội phát triển bền vững không chỉ là thành phố có mức tăng trưởng kinh tế cao mà phải là nơi đáng sống. Đó là nơi người dân được hít thở không khí trong lành, đi lại thuận tiện, thụ hưởng dịch vụ công tốt, tự hào về văn hóa, lịch sử và bản sắc riêng.

Những bài toán về ùn tắc, ô nhiễm, lụt lội, chỉnh trang đô thị, xử lý dự án tồn đọng… không dễ giải. Nhưng nếu có quyết tâm, có tư duy đổi mới, có hành động kiên trì và sự đồng lòng của người dân, Hà Nội hoàn toàn có thể chuyển mình, tăng tốc.

Link gốc: https://vietnamnet.vn/tan-bi-thu-nguyen-duy-ngoc-va-nhung-bai-toan-can-loi-giai-cho-thu-do-2459406.html