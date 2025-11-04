Ông Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội

TPO - Sáng 4/11, Bộ Chính trị công bố quyết định điều động, chỉ định ông Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khoá XVIII, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Sáng 4/11, Thành ủy Hà Nội tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Tham dự Hội nghị có Tổng Bí thư Tô Lâm, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Lê Minh Hưng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương Bùi Thị Minh Hoài.

Tổng Bí thư Tô Lâm trao Quyết định của Bộ Chính trị điều động, phân công đồng chí Nguyễn Duy Ngọc giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVIII, nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại hội nghị, Phó trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang đã công bố quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.

Theo quyết định của Bộ Chính trị, ông Nguyễn Duy Ngọc - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương - thôi tham gia Ban Bí thư khóa XIII. Bộ Chính trị điều động, phân công, chỉ định ông Nguyễn Duy Ngọc tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030.

Tân Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Duy Ngọc sinh năm 1964; quê quán tại tỉnh Hưng Yên. Ông có trình độ lý luận chính trị: Cao cấp; trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Luật.

Ông Nguyễn Duy Ngọc trải qua nhiều năm công tác, trưởng thành trong ngành Công an. Ông từng là Trưởng Công an huyện Thanh Trì; Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt Công an thành phố Hà Nội. Đến năm 2012, ông làm Chánh Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra; rồi tháng 3/2013, ông giữ chức Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội.

Tháng 1/2014, ông giữ chức Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội kiêm Thủ trưởng cơ quan Điều tra Công an thành phố Hà Nội. Đến tháng 11/2016, ông làm Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an). Năm 2017, ông được thăng cấp bậc hàm Thiếu tướng.

Tháng 8/2018, ông làm Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Bộ Công an). Đến tháng 8/2019, ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an. Tháng 1/2021, ông được thăng cấp bậc hàm Trung tướng.

Tháng 1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, ông được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Đến tháng 12/2023, ông được thăng cấp bậc hàm Thượng tướng.

Ông giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an đến tháng 6/2024, rồi được Bộ Chính trị điều động, phân công giữ chức Chánh Văn phòng Trung ương Đảng. Đến tháng 8/2024, ông được bầu vào Ban Bí thư Trung ương Đảng.

Tháng 1/2025, ông được bầu vào Bộ Chính trị, giữ chức Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, sau đó, đến tháng 11/2025, ông được Bộ Chính trị điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Trước đó, bà Bùi Thị Minh Hoài - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội được Bộ Chính trị điều động, chỉ định tham gia Ban Bí thư khóa XIII, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Bí thư Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể Trung ương.