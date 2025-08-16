Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc thăm và chúc mừng Công an Thủ đô

Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc chụp ảnh lưu niệm cùng Ban giám đốc CATP và lãnh đạo phòng nghiệp vụ.

Ngày 16/8, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (19/8/1945 – 19/8/2025) và 20 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (19/8/2005 – 19/8/2025), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc đã đến thăm, làm việc với Công an TP Hà Nội.

Tại buổi gặp mặt, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP Hà Nội, đã báo cáo những kết quả nổi bật mà lực lượng Công an Thủ đạt được trong thời gian qua. Với sự đồng lòng, đoàn kết, Công an Thành phố đã bảo vệ tuyệt đối an toàn hàng nghìn sự kiện diễn ra tại Thủ đô Hà Nội.

Đặc biệt, triển khai chủ trương chấm dứt hoạt động của Công an cấp huyện từ ngày 1/3, tổ chức mô hình chính quyền địa phương hai cấp và triển khai mô hình Công an cấp xã mới theo địa giới hành chính từ ngày 1/7, CATP Hà Nội luôn là đơn vị gương mẫu, đi đầu trong thực hiện chuyển đổi số với nhiều kết quả đã được lãnh đạo Bộ Công an, Thành ủy, UBND Thành phố ghi nhận.

"Ngày 10/8, CATP đã tổ chức thành công Ngày hội "Vì Thủ đô bình yên" với điểm nhấn là màn duyệt đội ngũ biểu dương lực lượng, diễu hành quần chúng với sự tham gia của gần 3.000 cán bộ, chiến sĩ, các tầng lớp nhân dân Thủ đô và 245 xe cơ giới chuyên dụng hiện đại; thể hiện sức mạnh, sự đoàn kết, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại của lực lượng Công an Thủ đô và phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cũng như sự sẵn sàng bảo đảm ANTT các ngày lễ lớn của đất nước" - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc bày tỏ sự tri ân sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển của Thủ đô và đất nước.

"Công an Thủ đô là lực lượng nòng cốt, trực tiếp bảo vệ an ninh, an toàn cho trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa lớn nhất cả nước, nơi đặt trụ sở các cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước, các cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, do đó nhiệm vụ đặt ra hết sức nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang" - ông Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh.

Theo ông Ngọc, trong những năm qua, CATP Hà Nội đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, bám sát chỉ đạo của Bộ Công an và Thành ủy Hà Nội, chủ động tham mưu, triển khai nhiều giải pháp sáng tạo, hiệu quả trong công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Đặc biệt, Công an Thủ đô đã đi đầu trong thực hiện chủ trương đổi mới mô hình tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời triển khai quyết liệt công tác chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp; sự hài lòng của Nhân dân là thước đo đánh giá năng lực của cán bộ Công an Hà Nội.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc và toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc CATP trân trọng cảm ơn sự quan tâm, động viên và chỉ đạo sâu sát của Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng khẳng định tập thể Công an Hà Nội sẽ tiếp tục phát huy truyền thống 80 năm vẻ vang của lực lượng CAND, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; đoàn kết, nỗ lực vượt qua mọi khó khăn, thử thách để thực hiện chuyển đổi số thành công, tạo bước chuyển mình mới trong xây dựng lực lượng Công an Thủ đô trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Thủ đô.