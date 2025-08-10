Ngày hội Vì Thủ đô bình yên: Lan tỏa tinh thần 'Vì nước quên thân, vì dân phục vụ'

TPO - Sáng 10/8, tại khu vực Tượng đài Đức vua Lý Thái Tổ, Công an TP Hà Nội tổ chức “Ngày hội Vì Thủ đô bình yên” chào mừng 80 năm truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, 20 năm ngày hội Toàn dân Bảo vệ An ninh Tổ quốc, hướng tới Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam.

Dự chương trình có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương, thành phố Hà Nội.

Chương trình "Ngày hội Vì Thủ đô bình yên" nhằm lan tỏa thông điệp về giá trị văn hóa, sức sáng tạo, tinh thần vì nước quên thân, vì dân phục vụ, với sự tham gia của hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ và nhân dân Thủ đô. Đây cũng là dịp để khẳng định vai trò nòng cốt, xung kích gợi nhắc đến hình ảnh người chiến sĩ công an thủ đô bản lĩnh, nhân văn đang ngày đêm giữ bình yên cho Thủ đô, cũng là niềm tự hào, trách nhiệm và tinh thần tận tụy vì nhân dân phục vụ.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ dự chương trình.

Chương trình được CATP Hà Nội chuẩn bị kỹ lưỡng, với nội dung vô cùng phong phú, sinh động, có chiều sâu; kết hợp hài hòa giữa biểu diễn nghệ thuật với 2 chủ đề “Vinh quang 80 năm Công an Thủ đô anh hùng” và “Khát vọng cống hiến, vì Thủ đô bình yên” cùng duyệt đội ngũ, diễu hành quần chúng và các trang thiết bị, phương tiện chuyên dụng.

Phát biểu tại chương trình, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc CATP Hà Nội cho biết, cách đây tròn 80 năm, cùng với lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, CATP Hà Nội được thành lập. Những chiến sĩ Sở Liêm phóng Bắc Bộ khi ấy vinh dự tham gia bảo vệ Chủ tịch Hồ Chí Minh, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ, bảo vệ nhân dân Thủ đô.

"Từ những nhiệm vụ vinh quang những ngày đầu cách mạng, trong suốt chiều dài lịch sử, trải qua nhiều gian khổ, hy sinh, CATP Hà Nội đã luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, với Tổ quốc, kề vai sát cánh với Nhân dân, trở thành lực lượng nòng cốt bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; góp phần giữ vững môi trường hòa bình ổn định, phục vụ đắc lực sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, đối ngoại của Thủ đô và cả nước" - Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc CATP Hà Nội phát biểu tại chương trình.

Theo Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, nhìn lại hành trình 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng CATP Hà Nội đã lập nhiều chiến công hiển hách, vinh dự được Đảng, Nhà nước ba lần phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân và được tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh cùng nhiều phần thưởng cao quý khác.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, đất nước bước vào Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, CATP Hà Nội quyết tâm đi đầu trong sắp xếp lại tổ chức, bộ máy theo hướng tinh - gọn - mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

Đồng thời, CATP Hà Nội tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp, giải pháp, bảo vệ vững chắc an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô, chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật; tăng cường ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số toàn diện, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh quốc gia bảo đảm tuyệt đối trật tự an toàn xã hội trên tất các các lĩnh vực, giữ bình yên cuộc sống cho Nhân dân thủ đô, xứng đáng là “lá chắn thép” vững chắc bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Đoàn xe dẫn đoàn CSGT.

Trong thời gian tới, CATP Hà Nội triển khai các giải pháp, triển khai cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ bảo vệ tuyệt đối an toàn các hoạt động các kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh, Lễ diễu binh, diễu hành tại Quảng trường Ba Đình và đại hội Đảng bộ các cấp của thành phố tiến tới Đại hội lần thứ 14 của Đảng, xứng danh là Thủ đô vì hòa bình.

Tại chương trình, gần 3.000 cán bộ chiến sĩ đại diện các đơn vị thuộc CAHN và quần chúng nhân dân Thủ đô; 245 xe cơ giới chuyên dụng thuộc các lực lượng nghiệp vụ của CATP tham gia duyệt đội ngũ và diễu hành.

Một số hình ảnh duyệt đội ngũ và diễu hành tại chương trình:

Đại tá Lê Văn Tuân - PGĐ Công an TP Hà Nội dẫn đầu đoàn duyệt đội ngũ tại chương trình.

Khối đội hình lực lượng CAHN tại chương trình.



Các phương tiện tham gia diễu hành.

Đoàn thanh niên CATP.

Các lực lượng CATP tham gia diễu hành.

Khối nữ CSGT Thủ đô.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH.