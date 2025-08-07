Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Chuyên mục
Xã hội Chính trị Tin tức Phóng sự
Kinh tế Thị trường Doanh nghiệp Đầu tư Xem thêm
Sóng xanh Di chuyển xanh Net zero Đầu tư Xem thêm
Địa ốc Đô thị - Dự án Thị trường - Doanh nghiệp Nhà đẹp - Kiến trúc Xem thêm
Sức khỏe Y khoa Thuốc tốt Khỏe đẹp Xem thêm
Thế giới Phân tích - Bình luận Chuyện lạ
Giới trẻ Nhịp sống Cộng đồng mạng Tài năng trẻ
Pháp luật Bản tin 113 Pháp đình
Thể thao Bóng đá Hậu trường thể thao Golf
Người lính
Xe Thị trường xe Đánh giá xe Cộng đồng xe Xem thêm
Văn hóa Tin văn hóa Câu chuyện văn hóa Sách Xem thêm
Giải trí Sao Hậu trường sao Video Xem thêm
Giáo dục Cổng trường Tuyển sinh Du học
Khoa học
Hoa hậu Tin tức Ảnh Video Xem thêm
Bạn đọc Điều tra Diễn đàn Hồi âm Xem thêm
Video Thời sự Showbiz-TV Thời tiết Xem thêm
Tôi nghĩ
Nhật báo
Hàng không - Du lịch Hành trình Mở vali Vivu Xem thêm
Nhịp sống Thủ đô Đời sống Giao thông - Đô thị Đầu tư Xem thêm
Nhịp sống phương Nam Chuyển động 24h Giao thông – Đô thị Kinh tế - Thị trường Xem thêm
24h
Đọc & nghe nhanh
Điểm tin
Xem nhanh
Đọc nhiều
Multimedia
Ảnh
Podcast
Infographics
Quizz
Longform
Video
Các trang khác Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò
Liên hệ quảng cáo 0909559988 booking@baotienphong.com.vn
Tòa soạn
15 Hồ Xuân Hương, Hà Nội
 024.39431250
Đặt mua báo in (024)39439664 0908988666
Bạn đọc làm báo Đồng hành cùng Tiền phong
Giới thiệu Nhật báo Sự kiện Quảng cáo
Theo dõi Báo Tiền phong trên yt tt zl gg

Multimedia

Ảnh

Google News

Công an Hà Nội tổng duyệt diễu binh, diễu hành 'Ngày hội vì Thủ đô bình yên'

Đức Nguyễn Đức Nguyễn

TPO - Sáng sớm 7/8, Công an TP Hà Nội tổ chức tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành chào mừng Ngày hội vì Thủ đô bình yên, ra quân đảm bảo an ninh trật tự các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng và Quốc khánh 2/9.

VIDEO: Công an Hà Nội tổ tổng duyệt "Ngày hội vì Thủ đô bình yên" tại hồ Hoàn Kiếm.
baotp.jpg
Sáng 7/8, Công an TP Hà Nội tổ chức tổng duyệt lễ diễu hành chào mừng “Ngày hội vì Thủ đô bình yên” tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.
bao2.jpg
Tham gia buổi tổng duyệt có 3.000 cán bộ, chiến sĩ đến từ các đơn vị chủ lực của Công an thành phố Hà Nội như Cảnh sát cơ động, Cảnh sát giao thông, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, lực lượng an ninh, kỹ thuật hình sự và các đơn vị đặc nhiệm... Cùng với đó là khối phương tiện, xe cơ giới hiện đại đồng loạt triển khai đội hình theo đúng kịch bản đề ra.
bao18.jpg
Đại tá Lê Văn Tuân, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội trên xe chỉ huy.
bao25.jpg
Lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành gồm: khối rước ảnh Bác, khối Hồng kỳ, xe chỉ huy mui trần, 15 khối diễu binh, 5 khối diễu hành và 10 khối phương tiện cơ giới chuyên dụng.
bao22.jpg
bao23.jpg
bao28.jpg
Tất cả tạo nên đội hình đồng bộ, trang nghiêm, thể hiện sức mạnh, kỷ luật và tinh thần sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Thủ đô.
bao36.jpg
Sau màn diễu binh của các khối đi, tiến vào là các khối xe cơ giới, chuyên dụng của Công an TP Hà Nội.
bao39.jpg
bao50.jpg
Xe đặc chủng chống khủng bố của Cảnh sát cơ động đi qua ngã tư Đinh Tiên Hoàng - Tràng Tiền.
bao42.jpg
Nhiều phương tiện chuyên dụng cùng các chiến sĩ tinh nhuệ tham gia buổi hợp luyện, góp phần thể hiện sức mạnh, tính chuyên nghiệp và sự hiện đại của lực lượng Công an Thủ đô.
bao5.jpg
Dù bắt đầu tổng duyệt từ sớm, nhưng nhiều người dân vẫn dậy sớm để xem các lực lượng Công an TP Hà Nội diễu hành.
bao3.jpg
Cô Nguyễn Thị Ánh Tuyết (công nhân môi trường) chia sẻ: “Tôi vừa làm việc xong thì may mắn được chứng kiến màn diễu hành của Công an Hà Nội. Đội hình rất trang nghiêm, đẹp mắt, cảm giác thật sự mãn nhãn và tự hào”.
bao52.jpg
Bên cạnh việc trình diễn khí tài và phương tiện đặc chủng, các lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành còn thể hiện sức mạnh, kỹ năng chiến đấu qua những màn biểu diễn võ thuật đồng đội đẹp mắt, dứt khoát, thể hiện sự rèn luyện nghiêm túc và tinh thần sẵn sàng chiến đấu.
bao13.jpg
Đặc biệt, giữa không gian phố đi bộ hồ Gươm, lực lượng Công an Hà Nội đã biểu diễn tình huống giả định khi tuần tra phát hiện một nhóm “quái xế” tụ tập, điều khiển xe máy lạng lách, đánh võng và mang theo hung khí nguy hiểm như tuýp sắt, dao các loại.
bao54.jpg
bao15.jpg
Ngay lập tức, lực lượng Cảnh sát cơ động được triển khai, chia thành nhiều mũi áp sát. Các chiến sĩ truy đuổi, chặn đầu khóa đuôi, phối hợp chặt chẽ để nhanh chóng khống chế các đối tượng.
bao57.jpg
Nữ cảnh sát giao thông bình tĩnh xử lý tình huống, sử dụng kỹ năng võ thuật khống chế các "quái xế".
bao48.jpg
Chỉ trong thời gian ngắn, toàn bộ nhóm “quái xế” bị trấn áp, thu giữ hung khí và phương tiện.
bao17.jpg
Màn trình diễn thể hiện rõ kỹ năng xử lý tình huống linh hoạt, phản ứng nhanh và tinh thần kiên quyết trấn áp tội phạm của lực lượng Công an Hà Nội, nhận được nhiều tràng vỗ tay từ người dân theo dõi.
bao6.jpg
Theo kế hoạch, Lễ ra quân bảo đảm an ninh, trật tự các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 và Ngày hội Vì Thủ đô bình yên sẽ diễn ra lúc 7h30, ngày 10/8/2025 tại khu vực Tượng đài Vua Lý Thái Tổ và phố Đinh Tiên Hoàng, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Đức Nguyễn Đức Nguyễn
#Ngày hội vì Thủ đô bình yên #tổng duyệt #an ninh thủ đô #kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám #quốc khánh 2/9

Xem thêm

Cùng chuyên mục