Công an Hà Nội tổng duyệt diễu binh, diễu hành 'Ngày hội vì Thủ đô bình yên'

TPO - Sáng sớm 7/8, Công an TP Hà Nội tổ chức tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành chào mừng Ngày hội vì Thủ đô bình yên, ra quân đảm bảo an ninh trật tự các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng và Quốc khánh 2/9.