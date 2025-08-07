Công an Hà Nội tổng duyệt diễu binh, diễu hành 'Ngày hội vì Thủ đô bình yên'

TPO - Sáng sớm 7/8, Công an TP Hà Nội tổ chức tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành chào mừng Ngày hội vì Thủ đô bình yên, ra quân đảm bảo an ninh trật tự các hoạt động kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng và Quốc khánh 2/9.
Tất cả tạo nên đội hình đồng bộ, trang nghiêm, thể hiện sức mạnh, kỷ luật và tinh thần sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Thủ đô.
Xe đặc chủng chống khủng bố của Cảnh sát cơ động đi qua ngã tư Đinh Tiên Hoàng - Tràng Tiền.
Ngay lập tức, lực lượng Cảnh sát cơ động được triển khai, chia thành nhiều mũi áp sát. Các chiến sĩ truy đuổi, chặn đầu khóa đuôi, phối hợp chặt chẽ để nhanh chóng khống chế các đối tượng.