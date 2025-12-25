Nhà thờ Đà Nẵng đông nghịt người trong đêm mừng Chúa Giáng sinh

TPO - Tối 24/12, trong không khí Noel rộn ràng, ấm áp lan tỏa khắp các tuyến phố trung tâm và khu dân cư, hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về các nhà thờ lớn trên địa bàn TP. Đà Nẵng để dự lễ mừng Chúa Giáng sinh.
Ghi nhận của Tiền Phong, từ đầu giờ tối, khu vực nhà thờ Chính tòa Đà Nẵng và nhà thờ Hòa Khánh đã chật kín người. Dòng người đổ về mỗi lúc một đông, trong đó có nhiều gia đình và nhóm bạn trẻ hòa mình vào không khí lễ hội. Bên trong khuôn viên các nhà thờ, ánh đèn trang trí rực rỡ cùng hang đá, cây thông Noel được chăm chút công phu, thu hút đông đảo người dân check-in, chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Duy Quốc.
Hàng nghìn giáo dân nghiêm trang tham dự thánh lễ.
Với nhiều bạn trẻ, đêm Giáng sinh là dịp gặp gỡ, lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ bên bạn bè, người thân. Các khu vực trang trí Noel tại nhà thờ trở thành điểm check-in quen thuộc, mang đến không khí Giáng sinh sôi động nhưng vẫn giữ nét trang nghiêm đặc trưng của các nhà thờ.
Nhiều gia đình đưa con nhỏ đến vui chơi, cảm nhận không khí Noel.