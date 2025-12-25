Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Nhà thờ Đà Nẵng đông nghịt người trong đêm mừng Chúa Giáng sinh

Duy Quốc

TPO - Tối 24/12, trong không khí Noel rộn ràng, ấm áp lan tỏa khắp các tuyến phố trung tâm và khu dân cư, hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về các nhà thờ lớn trên địa bàn TP. Đà Nẵng để dự lễ mừng Chúa Giáng sinh.

tp-mungchuagsdn-17.jpg
tp-mungchuagsdn-12.jpg
Ghi nhận của Tiền Phong, từ đầu giờ tối, khu vực nhà thờ Chính tòa Đà Nẵng và nhà thờ Hòa Khánh đã chật kín người. Dòng người đổ về mỗi lúc một đông, trong đó có nhiều gia đình và nhóm bạn trẻ hòa mình vào không khí lễ hội. Bên trong khuôn viên các nhà thờ, ánh đèn trang trí rực rỡ cùng hang đá, cây thông Noel được chăm chút công phu, thu hút đông đảo người dân check-in, chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Duy Quốc.
tp-mungchuagsdn-7.jpg
Khoảng 19h, thánh lễ vọng mừng Chúa Giáng sinh chính thức bắt đầu. Hàng nghìn người ngồi kín khu vực hiên nhà thờ tham dự thánh lễ. Những bài thánh ca quen thuộc vang lên, hòa cùng tiếng chuông ngân, tạo nên không gian trang nghiêm mà vẫn gần gũi, ấm áp.
tp-mungchuagsdn-15.jpg
tp-mungchuagsdn-16.jpg
tp-mungchuagsdn-18.jpg
Hàng nghìn giáo dân nghiêm trang tham dự thánh lễ.
tp-mungchuagsdn-4.jpg
Nguyễn Lan Trinh (trú phường Hòa Khánh) chia sẻ, Giáng sinh không chỉ là ngày lễ của người Công giáo mà nay đã trở thành ngày hội chung của mọi người. "Năm nào, em cũng đi lễ thật sớm để chụp ảnh, cảm nhận không khí Noel và cầu mong bình an", Trinh nói.
tp-mungchuagsdn.jpg
tp-mungchuagsdn-1.jpg
tp-mungchuagsdn-5.jpg
Với nhiều bạn trẻ, đêm Giáng sinh là dịp gặp gỡ, lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ bên bạn bè, người thân. Các khu vực trang trí Noel tại nhà thờ trở thành điểm check-in quen thuộc, mang đến không khí Giáng sinh sôi động nhưng vẫn giữ nét trang nghiêm đặc trưng của các nhà thờ.
tp-mungchuagsdn-9.jpg
“Noel là một ngày lễ lớn đối với người Công giáo chúng tôi nên ai cũng hân hoan, vui mừng. Gia đình tôi năm nào cũng chụp ảnh để lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ qua từng năm”, một gia đình chia sẻ.
tp-mungchuagsdn-2.jpg
tp-mungchuagsdn-3.jpg
tp-mungchuagsdn-8.jpg
Nhiều gia đình đưa con nhỏ đến vui chơi, cảm nhận không khí Noel.
tp-mungchuagsdn-13.jpg
Giáng sinh ở Đà Nẵng hiện hữu qua ánh đèn rực rỡ, những khúc thánh ca ngân vang và những nụ cười rạng rỡ, tạo nên một mùa Noel ấm cúng, hạnh phúc.
Duy Quốc
