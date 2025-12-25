Nhà thờ Đà Nẵng đông nghịt người trong đêm mừng Chúa Giáng sinh

TPO - Tối 24/12, trong không khí Noel rộn ràng, ấm áp lan tỏa khắp các tuyến phố trung tâm và khu dân cư, hàng nghìn người dân và du khách đã đổ về các nhà thờ lớn trên địa bàn TP. Đà Nẵng để dự lễ mừng Chúa Giáng sinh.