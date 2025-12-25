Hàng nghìn người dân vùng cao hưởng lợi từ Nội dung 2, Dự án 7 Chương trình MTQG 1719

Nội dung 2 Dự án 7 Chương trình MTQG 1719 có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ cung cấp kiến thức chăm sóc sức khỏe cho người dân mà còn đưa các dịch vụ y tế đến gần hơn với bà con vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Ngày 24/12, ông Vy Xuân Chiến - Giám đốc Trung tâm Y tế Tương Dương (Nghệ An) cho biết: việc triển khai Dự án 7 thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 (Chương trình 1719) đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Hàng nghìn lượt người dân trên địa bàn được thụ hưởng các dịch vụ y tế thiết thực, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng dân số vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Nhiều đợt tập huấn, hội nghị được tổ chức giúp người dân trên địa bàn huyện Tương Dương cũ thay đổi nhận thức trong chăm sóc sức khỏe.

Theo đó, trong giai đoạn 2021-2025, Trung tâm Y tế Tương Dương được phân bổ hơn 2 tỷ đồng từ nguồn ngân sách Trung ương để thực hiện dự án 7. Việc sử dụng nguồn vốn được triển khai hiệu quả, đúng mục tiêu: năm 2023 giải ngân đạt 100%, năm 2024 đạt gần 94%, năm 2025 đang được đơn vị khẩn trương tổ chức thực hiện theo kế hoạch.

Đáng chú ý, trong khuôn khổ Nội dung 2 của Dự án 7, Trung tâm Y tế Tương Dương đã đẩy mạnh công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe cho người dân. Riêng trong năm 2024, đơn vị đã tổ chức 5 đợt truyền thông trực tiếp, thu hút gần 1.700 lượt người dân tham gia, tập trung vào nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ và hành vi của cộng đồng dân tộc thiểu số trong việc sàng lọc bệnh Thalassemia - một bệnh di truyền nguy hiểm ảnh hưởng đến chất lượng giống nòi.

Các chương trình tập huấn cũng trang bị cho đội ngũ cán bộ y tế, dân số cơ sở có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng.

Song song với đó, Trung tâm còn triển khai nhiều chiến dịch truyền thông lồng ghép với khám sức khỏe định kỳ, sàng lọc một số bệnh thường gặp ở người cao tuổi; tổ chức các lớp tập huấn nâng cao năng lực quản lý công tác dân số cho đội ngũ cán bộ quản lý, y tế - dân số cơ sở tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Ông Vy Xuân Chiến nhấn mạnh, Dự án 7, đặc biệt là Nội dung 2, có ý nghĩa hết sức quan trọng, không chỉ cung cấp kiến thức chăm sóc sức khỏe cho người dân mà còn đưa các dịch vụ y tế đến gần hơn với bà con vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

“Điều đáng mừng nhất là dự án đã góp phần làm thay đổi tư duy, nhận thức của người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Từ chỗ còn xem nhẹ việc chăm sóc sức khỏe, nay nhiều người đã chủ động hơn trong việc thăm khám, tiếp cận các dịch vụ y tế khi có nhu cầu. Đặc biệt, nhóm người cao tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai, phụ nữ trước sinh và trẻ sơ sinh ngày càng quan tâm hơn đến việc phòng bệnh và chăm sóc sức khỏe”, ông Vy Xuân Chiến chia sẻ.

Chất lượng dân số trên địa bàn huyện Tương Dương (cũ) được nâng cao từng ngày.

Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Nguyễn Văn Nam khẳng định, với vai trò là cơ quan chủ quản, Sở Y tế Nghệ An đã lãnh đạo, chỉ đạo và định hướng xuyên suốt quá trình triển khai dự án, từ xây dựng kế hoạch, hướng dẫn về chuyên môn, phân bổ nguồn lực đến kiểm tra, giám sát tại cơ sở. Thông qua sự chỉ đạo quyết liệt, sát thực tiễn của Sở Y tế, cùng với sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền địa phương, các hoạt động của Nội dung 2, Dự án 7 được triển khai đồng bộ, đúng trọng tâm, trọng điểm, bảo đảm hiệu quả và bền vững tại huyện Tương Dương (cũ) cũng như các xã miền núi tỉnh Nghệ An. Thông qua dự án, đội ngũ cán bộ y tế cơ sở được trang bị thêm kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ, từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại cơ sở, góp phần nâng cao chất lượng dân số trên địa bàn.

Ông Vy Xuân Chiến cho biết thêm, bên cạnh những kết quả đạt được, quá trình triển khai Dự án 7 tại địa phương vẫn còn gặp không ít khó khăn. Trong đó có việc phân bổ nguồn vốn, địa hình miền núi hiểm trở, dân cư phân tán khiến công tác tổ chức, tiếp cận người dân gặp nhiều trở ngại. Ngoài ra, năng lực chuyên môn của một bộ phận cán bộ, viên chức còn hạn chế, chưa thực sự đồng đều, dẫn đến lúng túng trong quá trình triển khai một số nội dung của dự án.

Tuy nhiên, với những kết quả bước đầu đạt được, Dự án 7, đặc biệt là Nội dung 2 đang từng bước khẳng định vai trò quan trọng trong việc chăm lo sức khỏe nhân dân, nâng cao chất lượng dân số, góp phần thúc đẩy phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn huyện Tương Dương (cũ) nói riêng và tỉnh Nghệ An nói chung.