TPHCM làm đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu, kết nối Vành đai 3 và cao tốc Long Thành

TPO - Sở Xây dựng TPHCM vừa báo cáo khẩn UBND TP về nghiên cứu tiền khả thi dự án xây dựng tuyến đường liên cảng Cát Lái – Phú Hữu, kết nối trực tiếp với cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây và đường Vành đai 3. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến gần 8.800 tỷ đồng, thực hiện bằng vốn đầu tư công.

Tăng kết nối, hạn chế kẹt xe, tai nạn giao thông

Theo báo cáo của Sở Xây dựng TPHCM, dự án mang tên Xây dựng tuyến đường liên cảng Cát Lái - Phú Hữu - nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây và đường Vành đai 3 TPHCM. Cấp quyết định chủ trương đầu tư là HĐND TPHCM. Chủ đầu tư dự kiến là Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TPHCM.

Dự án được triển khai trên địa bàn phường Cát Lái và phường Long Trường (TPHCM), với tổng chiều dài khoảng 5,9 km. Điểm đầu tuyến giao với đường Nguyễn Thị Định, điểm cuối tại nút giao cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây và đường Vành đai 3. Tổng mức đầu tư dự kiến là 8.782 tỷ đồng, trong đó chi phí xây lắp và thiết bị khoảng 5.984 tỷ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn và các chi phí khác khoảng 261 tỷ đồng; chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng 1.290 tỷ đồng...

Về nhu cầu vốn, giai đoạn 2021-2025 dự kiến bố trí khoảng 5 tỷ đồng; giai đoạn trung hạn 2026-2030 cần khoảng 8.777 tỷ đồng từ ngân sách TPHCM.

Xe nườm nượp ra vào cảng Cát Lái, TPHCM. Ảnh: Phạm Nguyễn

Phạm vi chiếm dụng đất của toàn dự án khoảng 61,31 ha. Trong đó, diện tích bồi thường khoảng 6,98 ha (bao gồm đất ở khoảng 0,46 ha, đất nông nghiệp khoảng 6,98 ha và một phần nhỏ đất khác). Ngoài ra, khoảng 1,53 ha do Công ty CP Đầu tư và Dịch vụ TP.HCM (Invesco) và Tổng Công ty Bến Thành – TNHH MTV thực hiện bồi thường theo các quyết định thu hồi, tạm giao đất trước đó. Phần còn lại là đất sông rạch, giao thông hiện hữu (khoảng 52,81 ha), không phải bồi thường.

Theo kế hoạch, dự án được thực hiện trong giai đoạn 2025-2029, sử dụng nguồn vốn ngân sách TPHCM, thuộc dự án nhóm A, do UBND TPHCM quyết định đầu tư.

Dự án được đề xuất đầu tư với quy mô đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu kết nối giao thông và khai thác hiệu quả hệ thống cảng khu vực phía Đông TP.HCM.

Theo phương án nghiên cứu, phần đường toàn tuyến (từ đường Nguyễn Thị Định đến nút giao cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây và Vành đai 3 TP.HCM) có mặt cắt ngang rộng 60 m, tốc độ thiết kế 60 km/h. Về phần cầu, dự án xây dựng cầu Bà Cua gồm 2 đơn nguyên, tổng cộng 10 làn xe (mỗi đơn nguyên 5 làn, gồm 3 làn chính và 2 làn song hành), tốc độ thiết kế 60 km/h.

Dự kiến: Đoạn từ cảng Phú Hữu đến nút giao HLD sẽ xây dựng cầu cạn quy mô 4 làn xe, bố trí 3 vị trí kết nối với phần đường đi thấp, bảo đảm tổ chức giao thông linh hoạt, an toàn.

Hệ thống nút giao được tổ chức theo nhiều giai đoạn. Trước mắt, nút giao với đường Nguyễn Thị Định thực hiện giao bằng, các giai đoạn sau sẽ nghiên cứu đầu tư nút giao khác mức bằng dự án riêng. Riêng nút giao HLD, giữ nguyên hình thái nút trumpet kép giữa cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây và Vành đai 3, đồng thời bổ sung các nhánh kết nối của đường Liên cảng theo nguyên tắc ưu tiên hướng xe từ cảng nhập vào cao tốc để tăng khả năng giải tỏa phương tiện, hạn chế ùn ứ. Tốc độ thiết kế tại khu vực nút giao này là 40 km/h. Các nút giao còn lại trên tuyến được bố trí giao cùng mức, kết hợp hệ thống đèn tín hiệu phù hợp.

Ngoài ra, dự án sẽ đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật dọc tuyến gồm hệ thống thoát nước mưa, nước thải; hào kỹ thuật, tuy nen ngang đường; vỉa hè, cây xanh, chiếu sáng, cùng các công trình bảo đảm an toàn giao thông theo đúng quy định hiện hành.

Cần khẩn trương triển khai

Theo Sở Xây dựng TPHCM, cụm cảng Cát Lái - Phú Hữu nằm dọc sông Đồng Nai thuộc địa bàn phường Cát Lái và phường Long Trường là cụm cảng trọng điểm, có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với xuất nhập khẩu hàng hóa của vùng trọng điểm kinh tế phía Nam và TPHCM.

Hiện nay, phương tiện giao thông vào cụm cảng Cát Lái - Phú Hữu qua các trục đường như Nguyễn Duy Trinh, Nguyễn Thị Định, Võ Chí Công, Đồng Văn Cống, Mai Chí Thọ kết nối Xa lộ Hà Nội và cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây hết sức khó khăn, thường xuyên xảy ra tình trạng ùn tắc, kẹt xe kéo dài trên diện rộng, ảnh hưởng lớn đến hoạt động của cụm cảng Cát Lái - Phú Hữu, làm gia tăng chi phí vận tải, giảm sức cạnh tranh của hàng hóa, có nguy cơ gây mất an toàn giao thông, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân và ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.

Phương tiện ùn tắc trên đường Đồng Văn Cống. Ảnh: Hữu Huy

Do đó, Sở Xây dựng cho rằng việc đầu tư dự án trên là hết sức cần thiết nhằm tạo một trục giao thông mới có tính chất chuyên dụng, kết nối trực tiếp hệ thống cảng Cát Lái - Phú Hữu với đường cao tốc TPHCM - Long Thành – Dầu Giây và Vành Đai 3 nhằm tăng cường năng lực giao thông ra vào cảng, kết nối trực tiếp hệ thống giao thông liên vùng gồm Vành đai 3, cao tốc TPHCM – Long Thành - Dầu Giây, cao tốc Bến Lức - Long Thành.

Qua đó, rút ngắn hành trình, tạo thuận lợi cho chuỗi logistics xuất nhập khẩu hàng hóa phát triển bền vững thông qua cụm cảng Cát Lái - Phú Hữu cho khu vực vùng kinh tế trọng điểm phía Nam và vùng Đồng bằng Sông Cửu Long để khai thác hết tiềm năng kinh tế cảng khu vực TP.HCM. Dự án góp phần kết nối giao thông trực tiếp từ cụm cảng Cát Lái – Phú Hữu với hệ thống giao thông liên vùng gồm Vành đai 3, cao tốc TPHCM – Long Thành – Dầu Giây, cao tốc Bến Lức – Long Thành.

Ngoài ra, dự án cũng sẽ hoàn thiện hệ thống giao thông khu vực, giảm áp lực giao thông các đường Nguyễn Thị Định, Nguyễn Duy Trinh, đường Vành đai 2 nhánh phía Đông, Xa lộ Hà nội... góp phần giảm tai nạn giao thông, giải quyết căn cơ tình trạng ùn tắc giao thông khu vực cụm cảng Cát Lái - Phú Hữu.