Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 có gì mới?

Nhịp sống phương Nam

Google News

TPO - Với chủ đề “Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình”, Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Bính Ngọ 2026 sẽ mở cửa cho khách tham quan trong 8 ngày, từ ngày 15/2 (nhằm ngày 28 tháng Chạp Âm lịch) đến ngày 22/2 (Mùng 6 Tết Bính Ngọ).

UBND TPHCM vừa ban hành kế hoạch tổ chức trang trí Đường hoa Tết Bính Ngọ trên đường Nguyễn Huệ theo đề xuất của Tổng công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist Group) và ý kiến của Sở Văn hóa và Thể thao.

Theo kế hoạch, Đường hoa Tết Bính Ngọ 2026 lần thứ 23 sẽ mang chủ đề "Xuân hội tụ - Vững bước vươn mình", được tổ chức trên đường Nguyễn Huệ (đoạn từ Lê Lợi đến Tôn Đức Thắng).

z6264504632704_213cd3e89ec7139fb6852ca31246713d.jpg
Đường hoa Nguyễn Huệ 2025

Ngoài linh vật là con ngựa sẽ thiết kế với nhiều mô hình, nhiều tiểu cảnh đa dạng mang ý nghĩa cho mùa Xuân và sức sống mới, năm nay Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ có thêm các khu vực phục vụ ẩm thực, quảng bá hình ảnh, thương hiệu, các hoạt động Lễ hội cũng như các hoạt động tương tác, kết nối... trên vỉa hè dọc hai bên đường và một phần lòng đường Nguyễn Huệ, khu đất trống tại vị trí Thương xá Tax cũ.

Các chương trình biểu diễn nghệ thuật, giải trí, hoạt động phục vụ ẩm thực cũng được tổ chức trên vỉa hè trước khách sạn, nhà hàng trên trục đường Nguyễn Huệ và lân cận khu trung tâm. Nhiều hoạt động nghệ thuật khác cũng được tổ chức xuyên suốt thời gian diễn ra Đường hoa Tết Bính Ngọ 2026.

duong-hoa-nguyen-hue-9.jpg
Mô hình Đường hoa Nguyễn Huệ 2025

Ban tổ chức cũng sẽ bố trí nhiều màn hình LED tại giao lộ và xuyên suốt Đường hoa, tại công viên trước Nhà hát TPHCM. Hệ thống màn hình LED sẽ trình chiếu hình ảnh Đường hoa các năm, quảng bá Tết tại TPHCM, hình ảnh, thương hiệu, logo của các đơn vị đồng hành cùng Đường hoa.

Ngoài Đường hoa Nguyễn Huệ, Tết Bính Ngọ 2026 TPHCM cũng sẽ tổ chức nhiều hoạt động kết nối như trang trí đường hoa tại khu vực Bình Dương và Vũng Tàu, lồng ghép nhiều hoạt động vui chơi, giải trí mùa Tết với sự tham gia đồng hành của các cơ quan ngoại giao, các doanh nghiệp trên địa bàn.

Trọng Thịnh
#Đường hoa #Xuân Bính Ngọ #Nguyễn Huệ

