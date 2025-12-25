Hotline: 0865015015 Tiền Phong Nhật báo Sinh viên Việt Nam Hoa Học trò Tòa soạn Quảng cáo

Ô tô lật ngang trong khu cư dân ở TPHCM sau va chạm

Hương Chi
TPO - Hai ô tô hư hỏng nặng, trong đó một xe lật ngang khi xảy ra va chạm trên đường ở TPHCM.

Ngày 25/12, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an TPHCM đang khám nghiệm hiện trường để điều tra, xử lý vụ tai nạn giao thông giữa hai ô tô, vừa xảy ra trên địa bàn.

Theo thông tin ban đầu, trưa cùng ngày, hai ô tô lưu thông trên đường D1, trong Khu dân cư Vietsing (phường Thuận Giao, TPHCM) thì xảy ra va chạm.

tai-nan.jpg
Chiếc ô tô lật giữa đường sau va chạm
tai-nan-2.jpg
Phần đầu ô tô hư hỏng sau va chạm

Sau khi va chạm, một trong hai xe bị lật ngang giữa đường, phần đầu của ô tô còn lại hư hỏng nặng.

Phát hiện vụ tai nạn, người dân nhanh chóng chạy tới hỗ trợ, đưa tài xế trong xe bị lật ra ngoài.

Lực lượng công an cơ sở cùng Cảnh sát giao thông sau đó đến hiện trường điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn để xử lý theo quy định.

Hương Chi
#ô tô #va chạm #TPHCM #tai nạn giao thông #hiện trường #cảnh sát #giao thông

