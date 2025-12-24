Phát hiện người đàn ông tử vong bất thường tại trạm xe buýt ở TPHCM

TPO - Người dân đang lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp thì phát hiện một người đàn ông tử vong tại trạm xe buýt (đoạn qua ngã tư MK). Bên cạnh nạn nhân là xe máy bị đổ.

Ngày 24/12, Công an TPHCM đang điều tra, làm rõ nguyên nhân người đàn ông tử vong bất thường tại trạm xe buýt trên đường Võ Nguyên Giáp (phường Phước Long).

Trạm xe buýt nơi người đàn ông tử vong.

Thông tin ban đầu, khoảng hơn 5 giờ cùng ngày, người dân lưu thông trên đường Võ Nguyên Giáp, hướng từ cầu Rạch Chiếc đi ngã tư Thủ Đức, phát hiện một người đàn ông còn trẻ, tử vong tại trạm chờ xe buýt (đoạn qua ngã tư MK). Bên cạnh nạn nhân là xe máy bị đổ. Người dân đã gọi điện báo cơ quan chức năng.

Nhận tin báo, Công an phường Phước Long phối hợp lực lượng CSGT nhanh chóng phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và điều tra nguyên nhân vụ việc.

Bước đầu, cơ quan chức năng nhận định nạn nhân điều khiển xe máy, sau đó tông vào trạm chờ xe buýt dẫn đến tử vong. Vụ va chạm khiến thùng rác và một phần trạm chờ xe buýt bị hư hỏng.

Trước đó vào khuya 19/12, trên địa bàn phường Tân Hưng cũng xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng khiến hai thanh niên tử vong. Theo thông tin ban đầu, H.C.T (17 tuổi) và L.M.H (16 tuổi, cùng ngụ TPHCM) chở nhau trên xe máy mang biển số TPHCM, lưu thông trên đường Nguyễn Hữu Thọ theo hướng từ đường Nguyễn Thị Thập đi cầu Kênh Tẻ.

Khi đến đoạn cách cầu Kênh Tẻ khoảng 50 m, xe máy bất ngờ tự ngã xuống đường. Hai thanh niên ngã ra đường, bị cuốn vào gầm xe tải do nam tài xế 36 tuổi điều khiển đang chạy song song cùng chiều bên trái với xe máy. Vụ tai nạn khiến cả hai nạn nhân tử vong tại chỗ.

Hiện Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân các vụ tai nạn trên.